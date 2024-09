Les premières doses du vaccin Mpox arrivent en Afrique, mais il en faut beaucoup plus

Actualités de HealthDay — Alors que le mpox continue de se propager en Afrique, les autorités congolaises ont déclaré que le premier lot de vaccins était arrivé dans la capitale de ce pays.

L’envoi intervient trois semaines après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré des épidémies de MPOX dans 12 pays africains. urgence sanitaire mondiale.

Les 100 000 doses du vaccin Jynneos ont été offertes par l’Union européenne, Presse associée Selon les autorités congolaises, 100 000 doses supplémentaires devraient être livrées samedi.

L’UNICEF mènera la campagne de vaccination, selon le ministre congolais de la Santé Samuel-Roger Kamba a déclaré aux journalistes après la livraison des doses de vaccin, le AP Il a été signalé que des cas avaient été signalés. Mais on ne savait pas exactement quand la campagne de vaccination allait commencer.

Environ 380 000 doses de vaccins MPOX ont été promises par des partenaires occidentaux tels que l’Union européenne et les États-Unis, Dr Jean Kaseyadirecteur des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, a déclaré aux journalistes la semaine dernière.

« Ces vaccins sont essentiels pour protéger nos agents de santé et nos populations vulnérables, et pour freiner la propagation du mpox », a déclaré Kaseya jeudi, le AP signalé.

Cependant, ces 100 000 doses sont bien loin des 3 millions de doses que les autorités ont déclaré nécessaires pour mettre fin aux épidémies de mpox au Congo.

Mercy Muthee LakerLe représentant de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au Congo, a félicité le gouvernement congolais pour avoir fourni des vaccins, mais a noté que les doses promises « étaient assez peu nombreuses par rapport aux besoins que nous constatons sur le terrain ».

Depuis le début de l’année 2024, le Congo est l’épicentre de l’épidémie, signalant plus de 4 900 cas confirmés de mpox et plus de 629 décès, selon le rapport. AP signalé.

L’expédition du vaccin de jeudi fait suite au récent lancement par l’OMS d’un plan de six mois pour enrayer sa propagation.

« Les épidémies de mpox en République démocratique du Congo et dans les pays voisins peuvent être contrôlées et stoppées », a déclaré le directeur général de l’OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus dit dans un communiqué de presse annonçant le plan.

« Cela nécessite un plan d’action global et coordonné entre les agences internationales et les partenaires nationaux et locaux, la société civile, les chercheurs et les fabricants, ainsi que nos États membres », a-t-il ajouté.

Que prévoit le nouveau plan de lutte ? L’augmentation des effectifs dans les pays touchés et le renforcement des efforts de surveillance, de prévention et de réponse sont les pierres angulaires du nouveau plan.

D’autres pays africains n’ont pas été épargnés par l’épidémie en cours : selon le Centres africains de contrôle et de prévention des maladiesLa nouvelle épidémie a entraîné plus de 21 300 cas confirmés et présumés de MPOX et 590 décès dans au moins 12 pays, dont certains n’avaient jamais été touchés par la maladie auparavant.

La souche nouvellement repérée a fait surface en dehors de l’Afrique pour la première fois le mois dernier, lorsque la Suède signalé un cas de mpox chez une personne qui avait voyagé au Congo.

Entre-temps, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies ont publié un alerte début août, il a conseillé aux prestataires de soins de santé d’être attentifs à la nouvelle souche de mpox chez les patients ayant récemment séjourné au Congo ou dans un pays voisin (Angola, Burundi, Afrique centrale).

Cependant, « en raison du nombre limité de voyageurs et du manque de vols commerciaux directs depuis [Congo] ou ses pays voisins aux États-Unis, le risque de importation de clade Impox « Le risque de contamination aux États-Unis est considéré comme très faible », a ajouté le CDC à l’époque.

C’est la deuxième fois en trois ans que l’OMS désigne une épidémie de MPOX comme une urgence sanitaire mondiale.

En juillet 2022, une épidémie originaire d’Afrique s’est propagée dans le monde entier, affectant près de 100 000 personnesprincipalement des hommes homosexuels et bisexuels, dans 116 pays et tuant environ 200 personnes, Le New York Times signalé.

Ce qui est inquiétant dans la nouvelle épidémie, c’est que le taux de mortalité lié à la nouvelle souche de la maladie semble plus élevé : environ 3 % des personnes infectées sont décédées, au lieu des 0,2 % observés lors de l’épidémie de 2022.

Vaccination et changement de comportement Parmi les hommes homosexuels et bisexuels, le groupe le plus touché aux États-Unis lors de l’épidémie de 2022, les cas de MPOX aux États-Unis sont passés de plus de 30 000 en 2022 à 1 700 en 2023.

Mais le virus évolue : les scientifiques ont découvert en 2023 que le mpox avait subi des mutations lui permettant de se propager plus facilement d’une personne à l’autre. La transmission sexuelle, souvent par le biais de la prostitution hétérosexuelle, est l’un des principaux vecteurs d’infection en Afrique.

Dr Nicole Lurie est directeur exécutif de la préparation et de la réponse à la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, une organisation à but non lucratif qui finance le développement de vaccins.

Parler à la Fois« Cette épidémie couve depuis longtemps et nous avons constamment raté des occasions de l’endiguer, a-t-elle déclaré. Je suis vraiment contente que tout le monde y prête désormais attention et concentre ses efforts. »

Plus d’informations

Pour en savoir plus sur mpox, rendez-vous sur Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies.

SOURCE: Presse associée; OMS, communiqué de presse, 26 août 2024; Le New York Times