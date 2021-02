Les premières données offrent de l’espoir sur le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca

L’étude, englobant à la fois les vaccins AstraZeneca et Pfizer-BioNTech, a examiné le nombre de personnes hospitalisées après avoir reçu une dose unique du vaccin. La Grande-Bretagne a retardé l’administration de la deuxième dose jusqu’à trois mois après la première, choisissant d’offrir à plus de personnes la protection partielle d’un seul coup.

Le programme de vaccination écossais a considérablement réduit les admissions à l’hôpital Covid-19, selon les résultats d’une étude publiée lundi, offrant le signal réel le plus fort de l’efficacité du vaccin AstraZeneca-Oxford sur lequel une grande partie du monde compte pour mettre fin à la pandémie. .

Les découvertes en Écosse ont renforcé les résultats antérieurs d’Israël montrant que les vaccins offraient une protection significative contre le virus. Les études israéliennes se sont concentrées sur le vaccin Pfizer, mais l’étude écossaise s’est étendue au vaccin AstraZeneca, qui a été administré en Grande-Bretagne depuis début janvier. Le vaccin AstraZeneca est l’épine dorsale des plans d’inoculation de nombreux pays: il est beaucoup moins cher à produire et peut être expédié et stocké dans des réfrigérateurs normaux plutôt que dans les congélateurs ultra-froids utilisés pour d’autres vaccins.

«Les deux fonctionnent à merveille», a déclaré lundi Aziz Sheikh, professeur à l’Université d’Édimbourg qui a participé à l’étude, lors d’une conférence de presse.

Les chercheurs écossais ont examiné environ 8000 admissions à l’hôpital liées au coronavirus et ont étudié en quoi le risque d’hospitalisation différait entre les personnes qui avaient et n’avaient pas reçu de vaccin. Au total, plus de 1,1 million de personnes ont été vaccinées pendant la période étudiée par les chercheurs.

Le nombre de personnes vaccinées qui ont cherché des soins dans les hôpitaux était trop petit pour comparer les vaccins AstraZeneca et Pfizer, ou pour donner des chiffres précis sur leur efficacité, ont déclaré les chercheurs.

Mais de 28 à 34 jours après le premier vaccin, le vaccin AstraZeneca a réduit le risque d’hospitalisation Covid-19 d’environ 94%. Au cours de la même période, le vaccin Pfizer a réduit le risque d’hospitalisation d’environ 85%. Dans les deux cas, ces chiffres s’inscrivent dans un large éventail d’effets possibles.