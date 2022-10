Les premières données indiquent que la population de loups de l’Idaho se maintient

BOISE, Idaho (AP) – La population de loups de l’Idaho semble se maintenir malgré les récents changements apportés par les législateurs qui autorisent des méthodes et des saisons étendues pour tuer les loups, a déclaré jeudi le plus haut responsable de la faune de l’État.

Le directeur du département de la pêche et de la chasse de l’Idaho, Ed Schriever, a déclaré aux législateurs du comité intérimaire des ressources naturelles que les données préliminaires sur la mortalité causée par l’homme et la mortalité naturelle des loups ressemblaient à celles des trois années précédentes.

Il a également déclaré que l’agence utilise des changements dans les lois sur la chasse au loup qui pourraient conduire à tuer plus de loups dans les zones où les conflits avec le bétail ou où les troupeaux de wapitis sont en dessous des objectifs de population, potentiellement par le biais d’un programme de remboursement de la chasse aux loups pour les trappeurs et les chasseurs qualifiés.

“Je pense que la meilleure façon de décrire la population de l’Idaho en ce moment est qu’elle est assez stable et qu’elle fluctue autour de 1 250”, a-t-il déclaré aux législateurs. « Une partie de l’année, c’est en dessous de cela ; une partie de l’année, c’est au-dessus. Mais la population fluctue autour de 1 250. »

Schriever, dans un graphique présenté aux législateurs, a montré que la population de loups de l’État de 2019 à 2021 fluctuait avec un maximum de plus de 1 600 en mai lorsque les louveteaux naissent jusqu’à un minimum d’environ 800 en avril alors que les loups meurent par mortalité naturelle, chasse ou le piégeage.

Schriever a déclaré que le même schéma avec des chiffres potentiellement similaires pourrait se répéter cette année. Mais l’agence n’aura pas d’estimation solide de la population de loups de 2022 avant janvier, lorsqu’elle analysera des informations supplémentaires et des millions de photos prises par des caméras à distance.

Au cours des années précédentes, l’agence avait choisi août comme date pour fixer la population de loups, la plaçant à environ 1 500. L’estimation de 1 250 est un instantané de la population de loups en novembre, à peu près au milieu de la fluctuation annuelle de la population.

Les législateurs de l’Idaho en 2021 ont approuvé une loi soutenue par les éleveurs qui a considérablement élargi l’abattage des loups dans ce que certains législateurs ont déclaré pourrait réduire la population de loups de 90 %. Les bailleurs de fonds ont déclaré que cela réduirait la population de loups et les attaques contre le bétail tout en stimulant les troupeaux de cerfs et de wapitis.

L’année dernière, les responsables de la faune de l’Idaho ont également annoncé que l’État mettrait à disposition 200 000 $ à répartir en paiements aux chasseurs et aux trappeurs qui tuent des loups dans l’État.

Cependant, on craignait que les nouvelles règles ne dépassent la marque, car si la population de loups de l’État tombait en dessous de 150, le US Fish and Wildlife Service pourrait prendre en charge la gestion des loups de l’État.

“Si vous descendez en dessous de cela (150), c’est une mauvaise nouvelle”, a déclaré Schriever aux législateurs.

Schriever a cité une règle de 2009 du Fish and Wildlife Service supprimant les loups gris du nord des Rocheuses. La règle a été bloquée par un tribunal fédéral mais est entrée en vigueur lorsqu’elle a été approuvée par le Congrès en 2011. Schriever a noté que la règle avait une population de loups pour l’Idaho fluctuant autour de 500, avec un maximum potentiel d’environ 650 et un minimum d’environ 350.

“Je pense qu’il y a tout un tas d’entre nous qui seraient heureux si nous pouvions arriver à ce qui est décrit dans la règle fédérale de radiation comme une population fluctuant autour de 500”, a déclaré Schriever.

S’y rendre pourrait être difficile car les loups, a noté Schriever, se méfient lorsqu’ils sont chassés.

Il a donné une ventilation des 389 loups tués l’année dernière par quelque 50 000 chasseurs et trappeurs, notant que seulement 72 chasseurs et trappeurs ont tué plus d’un loup, ce qui représente 236 loups au cours de toute cette année.

“Ces personnes sont très importantes dans le concept de gestion de la population de loups”, a déclaré Schriever, suggérant que le programme de remboursement pourrait être un élément clé pour cibler les loups dans des zones spécifiques de l’État.

“Le programme de remboursement peut, en fait, être très important pour garder certaines de ces personnes hautement qualifiées engagées dans ce domaine pendant une plus longue période”, a-t-il déclaré.

Outre la mise en place du programme de remboursement, la loi adoptée en 2021 a également élargi les méthodes de mise à mort des loups pour inclure le piégeage et le piégeage des loups sur une seule étiquette de chasse, aucune restriction sur les heures de chasse, l’utilisation d’équipements de vision nocturne avec un permis, l’utilisation d’appâts et de chiens et permettant la chasse à partir de véhicules à moteur. Il a également autorisé le piégeage du loup toute l’année sur une propriété privée.

Les législateurs du Montana ont également modifié leurs lois pour étendre l’abattage des loups. Cela a incité le US Fish and Wildlife Service à la fin de l’année dernière, à la demande de groupes environnementaux, à annoncer un examen d’un an pour voir si les loups de l’ouest des États-Unis devraient être remis sur la liste et bénéficier à nouveau de la protection fédérale en vertu de la Endangered Species Act. Une telle décision supprimerait la gestion de l’espèce par l’Idaho.

Sur un autre front, un juge du tribunal de district des États-Unis a rejeté en août une demande de groupes de conservation visant à bloquer temporairement les règles élargies de piégeage et de piégeage des loups de l’Idaho. Des groupes environnementaux ont déclaré que les réglementations élargies de l’Idaho sur la chasse aux loups violent la loi sur les espèces en voie de disparition, car elles conduiront à l’abattage illégal de grizzlis et de lynx du Canada protégés par le gouvernement fédéral. Schriever a déclaré jeudi qu’aucun grizzli n’avait jusqu’à présent été pris dans un piège à loups.

On ne sait pas quand le tribunal rendra une décision sur le fond dans cette affaire.

Keith Ridler, Associated Press