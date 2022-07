Les premières données du télescope spatial Webb de la NASA ont des astronomes sur Twitter

Bien que cela fasse plus d’une semaine que la NASA a révélé son premier ensemble exquis d’images du télescope spatial James Webb, l’euphorie qui a suivi cette diffusion du 12 juillet ne s’est pas éteinte. Et au rythme où le JWST collecte des données cosmiques, je ne m’attendrais pas à ce qu’il le soit de sitôt.

Déjà, des tonnes d’astronomes ont passé au crible avec impatience les ensembles de données publics du JWST, faisant de leur mieux pour donner un sens aux informations inestimables que cette machine de 10 milliards de dollars a capturées alors qu’elle était ancrée dans l’espace à un million de kilomètres de la Terre. Lundi, par exemple, Gabriel Brammer, professeur agrégé à l’Université de Copenhague, a publié un vortex violet saisissant sur Twitter. C’est un abîme vivant enraciné dans les données JWST que Brammer a téléchargées en ligne de la galaxie lointaine NGC 628, autrement connue sous le nom de Messier 74 ou la “galaxie fantôme”.

“Oh, bon dieu”, a tweeté Brammer à propos du à 30 millions d’années-lumièrelueur hypnotique du corps en spirale.

Fondamentalement, pour arriver à ce résultat fascinant, Brammer a traité les données JWST brutes collectées par l’instrument infrarouge moyen de l’oscilloscope, ou MIRI, qui a été enterré dans un portail en ligne appelé les archives Barbara A. Mikulski pour les télescopes spatiaux. Ensuite, Brammer a attribué divers filtres de couleur aux longueurs d’onde détectées par MIRI émanant de Messier 74 – une galaxie criblée de molécules appelées hydrocarbures aromatiques polycycliques – pour la rendre vraiment éclatante.

“Pour un peu plus de contexte”, a écrit Brammer en réponse aux commentateurs curieux, “la dominante de couleur violette ici est en fait” réelle “dans le sens où l’émission de la fumée de cigarette interstellaire (molécules HAP) rend les filtres utilisés pour le bleu et canaux rouges plus brillants par rapport au vert.” En d’autres termes, les lourdes teintes d’améthyste que nous voyons sont en quelque sorte esthétiquement exactes.

Comparaison côte à côte de Spitzer/IRAC et JWST/MIRI. C’est réel et vous n’êtes absolument pas préparé*. Crédits ci-dessous. pic.twitter.com/yqHaIEf7KR – Prof. Allison Kirkpatrick (@AkAstronomy) 18 juillet 2022

Mais lorsqu’il s’agit de lire avec désinvolture et d’imaginer artistiquement les découvertes du JWST, Brammer n’est pas du tout le seul. En fait, l’astronome de la NASA Janice Lee – qui, selon Brammer, est responsable de “la planification et de l’exécution” des données derrière la majesté violette – s’est également rendue sur Twitter avec une concoction JWST effrayante.

C’est un GIF de la galaxie NGC 7496 qui bascule entre la lentille visible de Hubble et la lentille infrarouge du JWST afin d’éclairer “les voies de poussière sombres, révélant en détail les premières étapes de la formation des étoiles”, a écrit Lee dans le Tweet. Fascinant, cette belle interprétation fait partie d’un projet plus vaste dont Lee fait partie : un programme appelé Phangs, ou Physique à haute résolution angulaire dans les galaxies proches.

Selon la NASA, Phangs a pour mission de simplement percer les mystères de la formation des étoiles avec le JWST tout en partageant simultanément toutes les découvertes avec l’ensemble de la communauté astronomique. En bref, l’idée est d’aider les scientifiques du monde entier à se donner la main tout en surveillant JWST, accélérant ainsi le processus de décodage de l’univers non filtré.

D’accord, mais attendez. Il y a plus.

Certains scientifiques sur Twitter annoncent même qu’ils ont commencé à soumettre des articles basés sur les informations du JWST pour examen par les pairs. Tout va très, très vite. Mike Engesser, scientifique du Space Telescope Science Institute, par exemple, a publié sur Twitter la soumission d’une étude liée au JWST concernant une supernova transitoire et possible. Selon Engesser, cette explosion potentielle d’étoiles a été capturée par la caméra proche infrarouge du JWST. Notamment, Brammer a également aidé cette équipe dans son analyse.

En haut à gauche, comme l’explique Engesser, vous pouvez voir l’image composite couleur des données NIRCam du JWST, et à droite, la version optique du télescope spatial Hubble de la même région, prise en 2011.

Mais en creusant encore plus profondément, littéralement et métaphoriquement, plusieurs chercheurs se sont également concentrés sur ce qui pourrait être la “plus ancienne galaxie que nous ayons jamais vue”, repérée par les premières données JWST NIRCam. Pour un œil non averti, cela ressemble à un point rouge caché sur un fond noir.

C’est la plus ancienne galaxie que nous ayons jamais vue. Il a été repéré avec une sortie anticipée #JWST NIRCam, et est suffisamment décalé vers le rouge pour s’être formé seulement 300 millions d’années après le Big Bang, ce qui signifie qu’il a 97,8 % de l’âge de l’Univers. pic.twitter.com/9AKAVTPqix – Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) 20 juillet 2022

L’astronome de l’Université de Harvard Rohan Naidu et ses collègues dire que cette galaxie pourrait contenir la masse d’un milliard de soleils dans leur prépublication arXiv, qui aborde également un autre corps galactique notable. Cependant, comme le souligne Naidu, il y a aussi une autre équipe après le puzzle de ce duo de galaxies. Ils ont aussi soumis un article pour examen à arXiv.

Bonjour Paul, pourriez-vous également mentionner qu’une équipe travaillant indépendamment de nous s’est également penchée sur ces galaxies ? Ils ont également posté leur prépublication hier ! Voici un lien vers celui-ci https://t.co/RyhcyilNfR – Astro Dr Rohan Naidu (@Rohan_Naidu) 20 juillet 2022

Et ces découvertes ne font qu’effleurer la surface des ensembles de données que le JWST a déjà en poche. En seulement neuf jours, la communauté astronomique a réussi à extraire une quantité incroyable d’informations des instruments du JWST. Il semblerait que, grâce à la merveilleuse nouvelle lentille de la NASA sur l’univers, les astronomes ne manqueront pas d’assister à de nombreuses années magnifiques à venir.