Les Premières Dames ont une immense influence. Ils devraient être traités de cette façon.

Lauren Leader et Mark K. Updegrove

Le balayage de l’histoire n’a pas toujours été gentil avec les Premières Dames. Souvent ignorés, rejetés et sous-estimés par le public en son temps et négligés par les historiens présidentiels lors de l’examen des présidences passées, leur impact collectif sur notre nation n’a jamais été pleinement apprécié. Maintenant, alors que la Dre Jill Biden établit son rôle de Première Dame au cours des 100 premiers jours de l’administration de son mari, nous ferions bien de prendre ses contributions au sérieux dès le début.

Deux nouvelles biographies acclamées – «Lady Bird Johnson: Hiding in Plain Sight» de l’historienne Julia Sweig et «Le triomphe de Nancy Reagan» de Karen Tumulty – remplissent une histoire négligée et donnent à ces deux femmes indominables depuis longtemps le crédit pour leur substance et leur signification. Les deux livres nous obligent à reconnaître la fréquence à laquelle les femmes sont exclues de l’image, dévalorisant leur impact sur l’héritage de leur mari et sur le pays.

Lady Bird Johnson, épouse du président Lyndon Baines Johnson, dont la grande société transformatrice a apporté de profonds changements sociaux, a reconnu qu’elle avait du pouvoir. « [The job of first lady] ne lui assigne aucune tâche », a-t-elle dit en rappel à tous ceux qui la poursuivraient,« et pourtant, quand elle obtient le poste, un podium est là si elle souhaite l’utiliser. J’ai fait. »

Personne n’a eu à le dire à Nancy Reagan. Une douzaine d’années après que Mme Johnson ait quitté l’aile Est, elle a réalisé sa propre influence en tant que principale avocate et protectrice de son mari, l’encourageant à forger une relation fondamentale avec le dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev et à tenir son personnel responsable de leurs erreurs. Ces contributions ont aidé LBJ et Reagan à élargir le potentiel de leurs présidences, qui sont largement considérées comme l’une des plus importantes de l’histoire américaine moderne.

Suite:Biden aurait dû aborder le trumpisme anti-démocratique et fantastique dans son discours au Congrès

Selon toutes les indications, Joe Biden vise une présidence tout aussi singulière. Et le Dr Jill Biden, à son tour, a une chance de faire sa propre marque démesurée avec lui. Elle commence par devenir la première première dame à conserver son travail de jour – tout comme elle l’a fait en tant que deuxième dame – en continuant à enseigner l’anglais au Northern Virginia Community College.

La femme que les étudiants appellent «Dr. B. » est déterminée à poursuivre sa carrière, faisant une déclaration puissante sur l’équité entre les sexes alors même qu’elle assume le rôle de soutien amorphe de First Lady. Ceci malgré les critiques publiques et une tentative malavisée de la diminuer par l’essayiste Joseph Epstein qui, après l’avoir qualifiée de «gamine», l’a encouragée dans un article d’opinion du Wall Street Journal à abandonner son utilisation du titre Dr. toucher frauduleux, sans parler de comique. » À juste titre, sa prise de position sexiste a été (à juste titre) largement critiquée.

Surtout, en plus de son engagement à enseigner, elle s’est également mobilisée pour aider à promouvoir le programme national progressiste du président, qui, s’il réussit, sera forcément une caractéristique de son administration, tout comme la Grande Société l’était pour LBJ. Le mois dernier, elle a canalisé Lady Bird Johnson, se rendant en Alabama pour visiter des centres qui offrent des programmes Head Start pour promouvoir le programme de relance de 1,9 billion de dollars du président Biden. C’est Mme Johnson qui a aidé à lancer Head Start pendant l’administration de son propre mari et a parcouru plus de 1300 miles par chemin de fer à sa demande dans les États aliénés du Sud, y compris l’Alabama, après avoir signé le Civil Rights Act en 1964.

Joe Biden réalise clairement à quel point il a un atout politique dans sa propre Première Dame. Bien que l’Alabama soit entré de manière décisive dans la colonne Trump avec 62% des voix lors de l’élection de l’année dernière, le Dr Biden y a été envoyé pour rallier le soutien à son projet de loi de relance et tenir sa promesse d’unir une nation fracturée en atteignant même le plus grand nombre. écarlate d’états rouges. C’était un mouvement intelligent. En tant que Première Dame, elle porte son nom de famille et son imprimatur sans son bagage politique. Mais alors qu’elle est peut-être une présence plus douce, son impact n’est pas moins efficace. «Je sais que vous feriez n’importe quoi pour vos enfants», a-t-elle lancé un appel aux Alabamans en tant que mère et mère porteuse présidentielle. «Tous les parents le font.» Son plaidoyer a contribué à dépolitiser le projet de loi, qui est populaire même parmi les républicains.

Enfin, comme tant de Premières Dames avant elle, le Dr Biden exerce le pouvoir en tant que conseiller politique le plus proche du président. Elle a été une épouse politique pendant presque la totalité de leur mariage de 42 ans et comprend clairement le monde politique. Plus que quiconque tout au long de sa carrière, elle a son oreille et sa confiance. Alors qu’il mène un programme aussi ambitieux que ceux de ses prédécesseurs les plus imposants – y compris LBJ et Reagan – cela pourrait bien être sa contribution la plus vitale.

«Une femme est comme un sachet de thé», a dit Nancy Reagan, «ce n’est que dans l’eau chaude que vous réalisez à quel point elle est forte.» Il est temps que nous considérions la pleine force, la puissance, le but et la promesse de nos Premières Dames en leur temps, qu’elles soient dans l’eau chaude ou non.

Lauren Leader est cofondatrice et PDG de All In Together, une organisation d’éducation civique de femmes non partisane et à but non lucratif. Elle est l’auteur de «Crossing the Thinnest Line» et de tweets @laurenleaderAIT Mark K. Updegrove est président et chef de la direction de la Fondation LBJ. Il est l’historien présidentiel d’ABC News et l’auteur de «Les derniers républicains: à l’intérieur de la relation extraordinaire entre George HW Bush et George W. Bush» et «Indomitable Will: LBJ in the Presidency». Il anime le podcast «With the Bark Off» et tweets @MarkKUpdegrove