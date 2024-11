Les premières critiques méchantes pointent vers un chef-d’œuvre magique

Méchantune adaptation sur grand écran de la célèbre production théâtrale qui fait régulièrement des vagues dans tout New York, est enfin disponible. en salles en novembre. D’après les quelques premières avant-premières critiques du film qui circulent, nous savons que quiconque s’intéresse, même de loin, à Le merveilleux magicien d’Ozou la production théâtrale en général, vont se régaler. Ils le qualifient de « chef-d’œuvre » et de « merveille ».

Méchant raconte l’histoire d’Elphaba, connue comme la méchante sorcière de l’Ouest, et de Glinda, la bonne sorcière, à leurs débuts en tant qu’étudiantes à l’université de Shiz au pays d’Oz. Avec sa peau verte inhabituelle et son manque de compréhension de ses pouvoirs uniques, Elphaba devient la cible des hostilités. Cependant, une amitié improbable entre Elphaba et Glinda se forme avant que les deux ne rencontrent un carrefour qui modifiera leur destin et changera à jamais le paysage d’Oz.

Sur IMDB, Méchant Sa popularité diminue lentement, même s’il figure toujours dans le top 50 des sorties à venir, ce qui en fait un premier choix pour la saison d’automne. Sur Rotten Tomatoes, il est trop tôt pour le dire. Aucune critique officielle ou critique de fans n’est disponible, laissant la note du film indisponible.

Du réalisateur Jon M Chu (Asiatiques riches et fous et Dans les hauteurs) et avec Cynthia Erivo (Mauvais moments à l’El Royale), Ariana Grande (Ne cherchez pas), et Jeff Goldblum (Domination du monde jurassique), Méchant sort officiellement en salles le vendredi 22 novembre. Il s’agit d’une aventure musicale fantastique d’une durée de deux heures et 40 minutes, ce qui la rend quelque peu difficile pour ceux qui ont de jeunes enfants qui ne peuvent pas rester assis au théâtre.

Que vous ayez un enfant avec vous ou non, quelques avant-premières de Méchant indiquent qu’un émerveillement enfantin vous attend au théâtre :

Variété, Katcy Stéphane:

« J’étais « pessimiste » au début, mais… WICKED est un chef-d’œuvre. Ariana Grande fait briller Glinda : elle traite chaque instant avec brio, humour et coiffures. Jon M. Chu a ajouté tellement de nouvelle vie à l’histoire que je peux comprendre pourquoi elle devait être composée de 2 parties ! Ça vaut vraiment le coup d’attendre 20 ans.

Salon de la vanité, Chris Murphy:

«J’ai vu le film Wicked non pas une, ni deux, mais trois fois maintenant et croyez-moi, quand je dis que c’est une tuerie complète et totale, vous serez bâillonné au-delà de toute croyance. Tout ce à quoi vous pensez que le film ressemble à partir de vos iPhones fissurés est faux. Cynthia et Ari sont vraiment impeccables.

Nous vivons du divertissement, Scott Menzel:

« Wicked est un spectacle cinématographique qui constitue l’une des meilleures adaptations sur grand écran d’une comédie musicale de Broadway. Jon M. Chu capture parfaitement la magie du spectacle de Broadway tout en ajoutant certaines de ses propres touches uniques au matériel source. Ariana Grande et Cynthia Erivo le font complètement sortir du parc tout comme Elphaba et Galinda. Jonathan Bailey est également assez phénoménal dans le film. Wicked est à la hauteur du battage médiatique et y réussit souvent. Oh, et il y a une scène pour laquelle les fans du spectacle de Broadway vont absolument perdre la tête. Wicked est sans conteste l’un des meilleurs films de l’année.

WBAL-TV, Lauren Veneziani:

« L’une des adaptations musicales les plus parfaites qui aient jamais existé. 💚💗 #WickedMovie a dépassé mes attentes. Cynthia Erivo et Ariana Grande forment un mariage parfait au paradis de la musique cinématographique, une scène de danse en particulier m’a rendu très ému. Ouah. J’ai hâte de le revoir ! C’est le Shiz !!

L’enveloppement, Drew Taylor:

« #Wicked est solide – somptueusement réalisé, parfois assez émouvant (les deux pistes sont incroyables). Mais il tombe également dans certains des pièges des remakes live-action de Disney qui diminuent sa puissance – trop long, bruyant, trop conçu. Dans l’ensemble, je l’ai beaucoup aimé et j’ai hâte de voir la deuxième partie🧹.

