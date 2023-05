Les premières condamnations pour complot séditieux dans l’attaque du 6 janvier seront prononcées contre Rhodes et d’autres gardiens du serment

WASHINGTON (AP) – Le fondateur de Oath Keepers, Stewart Rhodes, et les membres de son groupe antigouvernemental seront les premiers accusés du 6 janvier condamnés pour complot séditieux lors d’une série d’audiences commençant cette semaine qui établiront la norme pour davantage de sanctions contre les extrémistes d’extrême droite à suivre.

Les procureurs exhorteront le juge jeudi à mettre Rhodes derrière les barreaux pendant 25 ans, ce qui serait de loin la peine la plus sévère prononcée lors de l’attaque meurtrière du Capitole américain. Décrivant les actions des Gardiens du serment comme du « terrorisme », le ministère de la Justice affirme que des peines sévères sont cruciales pour envoyer un message aux futurs instigateurs possibles de la violence politique.

« La réaction du système judiciaire au 6 janvier porte la lourde responsabilité d’avoir un impact sur le fait que le 6 janvier devienne un moment aberrant ou un moment décisif », ont écrit les procureurs dans des documents judiciaires ce mois-ci.

Les audiences débuteront mercredi, lorsque les procureurs et les avocats de la défense devraient se disputer sur des questions juridiques concernant la peine et commencer à entendre les déclarations des victimes. Rhodes, de Granbury, au Texas, et le chef de la section de Floride, Kelly Meggs, qui ont été reconnus coupables de complot séditieux en novembre, recevront leur peine jeudi, et six autres gardiens du serment seront condamnés plus tard cette semaine et la semaine prochaine.

Rhodes et Meggs ont été les premières personnes en près de trois décennies à être reconnues coupables lors d’un procès de complot séditieux pour ce que les procureurs ont décrit comme un complot visant à arrêter de force le transfert de pouvoir du président de l’époque, Donald Trump, à Joe Biden. Trois co-accusés ont été acquittés de l’accusation de sédition mais ont été reconnus coupables d’avoir fait obstruction à la certification par le Congrès de la victoire électorale de Biden en 2020.

Quatre autres gardiens du serment ont été reconnus coupables de l’accusation de sédition en janvier lors d’un deuxième procès.

Les procureurs demandent des peines de prison allant de 10 à 21 ans pour les gardiens du serment en plus de Rhodes. Le juge a annulé la condamnation prévue cette semaine pour un accusé, Thomas Caldwell, de Berryville, en Virginie, alors qu’il se demande s’il doit annuler le verdict de culpabilité du jury sur deux chefs d’accusation.

Les procureurs exhortent le juge à appliquer des peines renforcées pour terrorisme, arguant que les Gardiens du serment cherchaient à influencer le gouvernement par « l’intimidation ou la coercition ». Les juges ont jusqu’à présent rejeté la demande du ministère de la Justice d’appliquer la soi-disant « renforcement du terrorisme » dans la poignée d’affaires du 6 janvier dans lesquelles il l’a demandée jusqu’à présent, mais l’affaire Oath Keepers ne ressemble à aucune autre qui a abouti à une condamnation à ce jour. .

« Les accusés n’étaient pas de simples intrus ou des émeutiers, et ils ne sont comparables à aucun autre accusé qui a été condamné pour un rôle dans l’attaque contre le Capitole », ont écrit les procureurs.

Plus de 1 000 personnes ont été accusées de crimes fédéraux découlant de l’émeute. Un peu plus de 500 d’entre eux ont été condamnés, dont plus de la moitié à des peines d’emprisonnement allant d’une semaine à plus de 14 ans. La peine la plus longue à ce jour a été prononcée plus tôt ce mois-ci pour un homme au casier judiciaire chargé qui a attaqué des policiers avec du gaz poivré et une chaise alors qu’il prenait d’assaut le Capitole.

Les condamnations des Oath Keepers peuvent indiquer combien de temps les procureurs demanderont aux dirigeants d’un autre groupe d’extrême droite, les Proud Boys, qui ont été reconnus coupables de complot séditieux lors d’un procès séparé au début du mois. Parmi ces accusés figurent l’ancien président national des Proud Boys, Enrique Tarrio, qui est peut-être la personne la plus en vue accusée dans l’enquête tentaculaire du 6 janvier. Les Proud Boys devraient être condamnés en août et septembre.

À l’aide de dizaines de messages cryptés, d’enregistrements et de vidéos de surveillance, les procureurs ont fait valoir que Rhodes et ses partisans du groupe extrémiste avaient commencé peu après les élections de 2020 à préparer une rébellion armée pour empêcher Biden, un démocrate, de la Maison Blanche en faveur de Trump, un républicain.

Au cours de sept semaines de témoignages, les jurés ont entendu comment Rhodes avait rallié ses partisans pour se battre pour défendre Trump, discuté de la perspective d’une guerre civile « sanglante » et averti que les gardiens du serment pourraient devoir « se lever en insurrection » pour vaincre Biden si Trump ne le faisait pas. t agir.

Les jurés ont regardé une vidéo des partisans de Rhodes portant un équipement de combat et se frayant un chemin à travers la foule dans une formation de pile de style militaire avant de se frayer un chemin dans le Capitole. Ils ont vu une vidéo de surveillance dans un hôtel de Virginie où les procureurs ont déclaré que les gardiens du serment avaient caché des armes pour les équipes de « force de réaction rapide ». Les procureurs ont déclaré qu’ils étaient prêts à faire entrer rapidement des armes dans la ville si nécessaire. Les armes n’ont jamais été déployées.

Rhodes, qui n’est pas allé à l’intérieur du Capitole, a pris la barre des témoins au procès et a dit aux jurés qu’il n’y avait jamais eu de plan pour attaquer le Capitole et que ses partisans qui l’ont fait sont devenus des voyous.

Ses avocats exhortent le juge à le condamner à environ 16 mois derrière les barreaux qu’il a déjà purgés depuis son arrestation en janvier 2022. Dans des documents judiciaires déposés ce mois-ci, les avocats de Rhodes ont fait valoir que tous les écrits et déclarations de Rhodes étaient des « discours politiques protégés ».

« Aucun de ses discours protégés n’a incité ou encouragé des actes violents ou illégaux imminents, et aucun n’était susceptible de se produire à la suite de son discours », ont-ils écrit.

___

Richer a rapporté de Boston.

Michael Kunzelman et Alanna Durkin Richer, Associated Press