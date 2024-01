Les premières chutes de neige de l’hiver donnent l’espoir d’en avoir d’autres à venir

Jour de neige. Deux mots qui font sourire n’importe quel enfant. En grandissant, il y avait une piste de luge de l’autre côté de la rue et dès que le mot se répandait, elle se remplissait. Les vêtements de neige étaient constitués d’un épais pantalon en laine, d’un manteau en laine, de bottes de neige et de mitaines en caoutchouc à lacets.

L’équipement de luge dépendait des conditions, les toboggans en plastique fonctionnaient bien dans toutes les conditions, de la poudreuse fraîche à la glace glissante. Les « soucoupes volantes » rondes en aluminium étaient populaires mais difficiles à contrôler. Les traîneaux flexibles Flyer avec patins étaient bons dans la poudreuse compacte et délicats sur la glace, mais gérables. Les pros s’allongeaient sur le ventre et dirigeaient avec leurs mains, les novices s’asseyaient et dirigeaient avec leurs pieds.

Mon premier accident de luge s’est produit sur le « flyer ». En roulant à la manière d’un professionnel, j’ai heurté un terrain découvert, le traîneau s’est arrêté instantanément et ma lèvre a déchiré un patin. Quelques points de suture et quelques jours plus tard, j’étais de retour sur la colline, mais sous les ordres de maman : « Asseyez-vous sur le traîneau, ne vous allongez pas dessus ».

La soucoupe, le dépliant et un vieux toboggan en bois, de mon grand-père, passent la plupart des hivers, maintenant accrochés dans l’abri de jardin, toujours prêts pour une journée de neige. Hélas, il n’y a pas eu beaucoup de neige ces derniers hivers. Les trois pouces arrivés la semaine dernière ont été rapidement emportés. Mais pour les lève-tôt, il y avait de la neige pour jouer.

Séance photo:Les dieux de la météo sont en colère

La poète Mary Oliver dit : « Faire attention, c’est notre travail sans fin et approprié. » Alors, retardant le déneigement, je suis sorti pour « faire attention » à la neige. Le premier arrêt était à un pâté de maisons, une fleur de perce-neige que j’avais aperçue il y a une semaine. On ne le trouvait nulle part, peut-être s’agissait-il d’une apparition ?

La neige mouillée s’accrochait à tout, comme de la colle blanche sur le projet artistique d’un enfant. La marche sur neige s’est rapidement transformée en marche sur neige fondante. La hausse des températures a provoqué une pluie constante, transformant un pays des merveilles hivernales en une tasse de neige fondante grise. L’égout pluvial devant la maison ressemblait encore à un patchwork soigneusement découpé en noir et blanc et était digne d’une photo.

Séance photo:Résolution du Nouvel An : voir davantage de mes propres yeux. Réalisez moins de photos, et de meilleure qualité.

C’était plus une journée de pluie que de neige, mais un début, maintenant que la pelle à neige a été baptisée, j’espère que les traîneaux seront les prochains, il y a encore beaucoup d’hiver à venir.

Steve Heaslip est photographe en chef du Times. Suivez-le sur Instagram : @cctphoto.

