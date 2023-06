Les premières choses que vous devez faire et savoir

Je suis rentré tard hier soir après des vacances bien méritées pour découvrir que la nouvelle tablette Pixel de Google était arrivée et ne demandait qu’à être installée dans mon bureau. Donc, plutôt que de rattraper les nouvelles de la semaine dernière, j’ai décidé de faire exactement cela afin de lancer ce processus de révision, car c’est la partie amusante de ce travail. Je sais que nous sommes loin derrière le reste du monde, mais je peux vous dire que je n’ai vu aucun des événements autour de cette tablette et je prévois de les partager avec vous au fur et à mesure que je découvrirai les choix bons, mauvais et déroutants que Google a fait ici.

Tout d’abord, nous devons parler de l’expérience prête à l’emploi que vous pourriez rencontrer. Et je le signale tout de suite parce que j’ai été immédiatement frustré par ce que Google m’a présenté, puis j’ai réalisé que certaines choses devaient être faites en premier. Alors faisons-les ensemble – voici la première poignée d’éléments à prendre en charge sur la tablette Pixel.

Appliquer immédiatement une mise à jour du système

OK, je devrais probablement savoir mieux, mais il y a en effet une mise à jour du premier jour sur la tablette Pixel. Je n’ai pas vérifié cela au début et la tablette ne m’a pas invité, mais après avoir réalisé qu’il manquait l’une des fonctionnalités principales, je suis allé chercher et bien sûr, il y avait un nouveau téléchargement de logiciel en arrière-plan. Je suis maintenant sur la version logicielle TQ3A.230605.009.A1 (nous avons écrit à propos de cette version).

Lorsque j’ai configuré la tablette Pixel pour la première fois, je l’ai laissé extraire des éléments de mon Galaxy S23, puis j’ai attendu patiemment qu’il installe toutes les applications correspondantes. Une fois cela terminé, j’ai essayé de configurer le mode Hub, car c’est un gros problème si vous souhaitez utiliser la tablette Pixel pour remplacer un Nest Hub. Malheureusement, son accès était bloqué et ne s’affichait pas sur l’écran de verrouillage. La mise à jour l’a permis – du moins je pense que c’est le cas.

J’ai également rencontré des bugs où Google Photos s’affichait rarement sur l’écran de verrouillage alors qu’il était censé le faire. Le lecteur d’empreintes digitales ne répond plus à plusieurs reprises. Ces deux problèmes semblent être résolus dans cette nouvelle version.

Pour vérifier la mise à jour, en supposant qu’elle ne démarre pas immédiatement le téléchargement en arrière-plan, accédez à Paramètres> Système> Mise à jour du système. Ma mise à jour faisait environ 200 Mo et a pris au moins une heure à installer.

Configurez les empreintes digitales des deux mains, car Google a mis les boutons du mauvais côté

Cela peut être une gêne personnelle, mais Google a conçu cette tablette d’une manière si étrange. Contrairement à tous les autres appareils qu’ils fabriquent, ils placent la bascule du volume et l’interrupteur d’alimentation sur le côté gauche – le faux côté. Ainsi, lorsqu’il est en main en mode portrait, vous utiliserez votre main gauche pour ajuster les choses, ce qui signifie que vous devez configurer les empreintes digitales de votre main gauche. Mais lorsqu’il est ancré, ces boutons se déplacent vers la droite, vous devrez donc également configurer au moins votre index sur votre main droite. Bonne chance à votre cerveau lorsqu’il essaie également de comprendre le volume de haut en bas. Jésus, Google.

Utilisez le geste de la barre des tâches de n’importe où

L’accent renouvelé de Google sur la création d’expériences de tablette qui ne sont pas nulles a été amusant à regarder et ils ont certainement ajouté plus d’améliorations que je ne peux en énumérer ici. Un en particulier que je voulais m’assurer que vous connaissiez était la barre des tâches et un petit geste que vous pouvez utiliser pour l’afficher n’importe où.

Lorsque vous êtes dans une application, la barre des tâches de Google est accessible pour vous permettre de choisir parmi vos applications préférées/épinglées, le tiroir d’applications et les applications recommandées ou pertinentes. C’est super pratique si vous prévoyez d’effectuer plusieurs tâches sur la tablette Pixel.

Pour l’utiliser, il vous suffit d’effectuer le plus petit balayage vers le haut sur la barre de navigation, puis de lâcher prise. Je parle de ton geste qui bouge d’un demi-pouce et puis tu lâches prise. Cela devrait afficher une barre des tâches flottante avec tout ce que j’ai mentionné ci-dessus. Sérieusement, habituez-vous à ce mouvement car il vous sera utile tout le temps.

Assurez-vous que la tablette est correctement insérée dans la station d’accueil et qu’elle est en charge

Au cours des premières fois où j’ai pris la tablette et l’ai ancrée, j’avais probablement un taux de réussite de 50 % pour que les codes PIN se connectent de la tablette à la station d’accueil et que l’expérience de chargement commence. Cela semble faible ! J’ai en quelque sorte pensé que cette chose ne s’enclencherait que dans une seule position. Depuis, j’ai trouvé une rainure et je n’ai eu aucun problème, mais ces angles étranges dans lesquels je l’ai giflé signifiaient qu’il n’y avait pas de mode de charge ou de concentrateur. Soyez prudent et assurez-vous qu’il va « Ding! » et commence à charger si vous le giflez, puis prévoyez de vous éloigner.

Optimiser la charge ou charger complètement ?

Prête à l’emploi, la tablette Pixel dispose d’un système de protection de la batterie qui empêche votre tablette de se recharger complètement pour essayer de prolonger sa durée de vie. Cela signifie donc que votre tablette ne se chargera qu’à 90 %, sauf si vous annulez le paramètre.

Google appelle cela un « optimisé” charge de la batterie et vous ne pouvez pas la désactiver complètement. Vous pouvez le désactiver temporairement d’une charge à l’autre en disant à la tablette de se recharger complètement. Cependant, lorsque vous rechargerez à nouveau, la tablette reviendra à la charge optimisée et se plafonnera à 90 %. C’est un peu comme la façon dont vous chargez une voiture électrique, qui n’est presque jamais à 100 % pour maintenir la batterie à l’intérieur en bonne santé.

La réactivité tactile est assez mauvaise

À moins que j’aie une unité défectueuse ou que Google ait un moyen de résoudre ce problème avec un logiciel, je vais juste le dire – bonne chance pour jouer sérieusement sur la tablette Pixel. La réactivité tactile sur cette chose n’est pas grande. J’ai lancé Pokemon Unite pour essayer de jouer à un jeu de test rapide et les commandes de mouvement étaient toujours retardées lorsque je me déplaçais sur la carte ou dans et hors des combats. J’ai également remarqué la réponse lente et la traînée dans Chrome, où l’affichage finit par être à un pouce solide derrière votre doigt dans la direction dans laquelle vous avez glissé.

J’ai aussi joué à quelques parties de Subway Surfer pour voir comment ça fonctionnait et c’était bien. Je pense que le problème est un jeu comme Unite, avec un contact constant sur l’écran, il y a un délai d’entrée ou juste un décalage direct. Avec un jeu qui ne nécessite que des balayages ou des touches rapides, tout ira peut-être bien. Quoi qu’il en soit, je suis déçu.

Pas de déverrouillage du visage, affichage permanent, changements de taille de grille, et probablement plus

Encore une fois, je suis encore très frais dans le monde de Pixel Tablet, mais j’ai déjà remarqué certaines choses qui manquent. Plutôt que de perdre du temps à les chercher, je vais juste vous dire ce qu’ils sont ici. Et oui, j’ajouterai probablement à cette section au fur et à mesure que j’en découvrirai plus.

La tablette Pixel n’a pas de reconnaissance faciale, ce qui semble être une énorme omission. Il s’agit d’un appareil qui se trouve sur votre bureau ou votre comptoir et qui doit absolument vous permettre d’y entrer sans le toucher. Où est déjà la Pixel Tablet Pro ? Il n’a pas d’affichage permanent de n’importe quelle forme. Vous pouvez définir un économiseur d’écran pour afficher Google Photos ou la météo, mais aucun AOD. Toi impossible de régler la taille de la grille de l’écran d’accueil changements dans la section Fond d’écran et style, vous n’avez donc qu’une mise en page 6 × 5 quoi qu’il arrive.

Le chargeur Nest Hub Max fonctionne !

Le chargeur fourni avec la tablette Pixel semble être le même que celui fourni avec le Nest Hub Max. La seule raison pour laquelle cela compte vraiment est que si vous avez un Nest Hub Max à un endroit que vous avez prévu de remplacer par une tablette Pixel, vous pouvez simplement utiliser le chargeur que vous avez déjà en place.

Et c’est probablement tout pour le moment ! Je partagerai plus au fur et à mesure que je plongerai plus profondément dans la nouvelle tablette Pixel de Google.