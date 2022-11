Les premières chorales de jeunes de l’Église congrégationaliste à interpréter une cantate de Noël annuelle à Crystal Lake – Shaw Local

Les chœurs de jeunes et d’enfants de la First Congregational Church of Crystal Lake présenteront une cantate originale, « And They Named Me Jesus », aux offices religieux de 9 h et 11 h le dimanche 4 décembre.

David Denlinger et Greta Nott, tous deux de Crystal Lake, sont les narrateurs qui commencent l’histoire, écrite par feu Donna Sarvay. Interprétée pour la dernière fois en 2016, la cantate met en scène Jésus, joué par Mary Jeffries et Noah Prather, tous deux de Crystal Lake, demande à ses amis de rester pour le souper.

Il n’y aura pas de cours d’école du dimanche, donc tous les enfants peuvent aller à l’église avec leurs parents pour profiter de la présentation. Un service de garde sera disponible pour les nourrissons et les tout-petits.

Les visiteurs sont toujours les bienvenus à toute activité de l’église. Pour plus d’informations, appelez le bureau de l’église au 815-459-6010 ou allez à fcc-cl.org.