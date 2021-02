Étudier comment la vie a évolué sur Terre est assez délicat. La plupart des preuves ont disparu, et ce qui reste est sous forme de fossiles et prend des années à décoder. Beaucoup de spéculations ont été faites sur la façon dont les premières formes de vie unicellulaires, telles que les bactéries et autres microbes, ont vu le jour. Maintenant, les scientifiques de l’Université d’Oslo croire ils ont la preuve qu’ils ont été précédés par des choses appelées «protocellules» il y a près de 3,8 milliards d’années. Ces protocellules auraient des compartiments spécialisés en forme de bulles pour aider à préserver les molécules plus petites à l’intérieur et à produire des protocellules «filles».

Des compartiments en forme de bulles peuvent encore être trouvés dans des organismes comme la levure. Cependant, ce superkingdom (procaryotes et eucaryotes actuels) dispose de molécules spécialisées pour aider ces bulles à conserver leur forme à l’intérieur de nos cellules. Cela soulève une question de type poulet et œuf; qu’est-ce qui est arrivé en premier? Les bulles sont-elles antérieures à nos molécules actuelles de préservation de la forme chez les bactéries ou vice versa? La nouvelle étude montre qu’il s’agissait peut-être de bulles parce que leurs recherches suggèrent qu’elles peuvent se former elles-mêmes, spontanément également.

Cette protocellule unicellulaire serait la première forme de vie – dépassant même les bactéries les plus élémentaires. Mais si ce protocole avait ou non des chambres en forme de bulles est un mystère. Chez les eucaryotes comme nous, nous avons des bulles lipidiques qui nous séparent des bactéries.

Dans d’autres organismes, à la fois anciens et certains courants, à l’intérieur des bulles formées spontanément se trouveraient des bulles plus petites. Mais les chercheurs ne savaient toujours pas si ces bulles pourraient éventuellement encapsuler de petites molécules ou avoir des fonctions spécialisées. Pour étudier cela, ils ont utilisé des colorants fluorescents.

«Les cas où les bulles se séparent, laissant des bulles« filles »plus petites, ce qui ressemble à une simple division des premières cellules», suggère l’auteur Karolina Spustova. Une telle division en nous se produit à l’aide de l’énergie et de la machinerie moléculaire complexe – qui étaient toutes deux absentes de la division «bulle» observée.

L’équipe avait utilisé la silice et l’aluminium comme base dans ses recherches. Ils soulignent que ces éléments étaient abondants dans les roches naturelles. Cela aurait facilement pu fournir un substrat pour qu’une telle division se produise il y a 3,8 milliards d’années sur Terre.

Ils ont également ajouté des phospholipides (structures de « bulles » cellulaires actuelles) qui auraient pu se produire dans les premières conditions de la Terre ou atteindre notre planète avec des météorites.