Les premières cartes mères AMD X870E/X870 sont commercialisées à un prix initial élevé

Lancement non officiel de l’AMD X870 (par les détaillants)

Les détaillants européens ont commencé à répertorier la série de cartes mères AMD X870, dont certaines sont déjà disponibles à la commande.

Les partenaires commerciaux ont présenté de nouvelles cartes mères X870 à plusieurs reprises ces dernières semaines, lors d’événements comme le Computex, la Gamescom et l’IFA. Cependant, jusqu’à présent, aucune date de lancement officielle ni aucune disponibilité n’avaient été confirmées. Cela semble changer, car les détaillants commencent à lister les nouvelles cartes, confirmant la disponibilité des stocks pour les commandes.

L’embargo sur les tests devrait être levé fin septembre, ce qui suggère que les ventes de cartes mères X870 ne commenceront probablement pas avant cette date. Alors que certains modèles sont prêts depuis des semaines, d’autres cartes mères sont progressivement introduites dans le cadre de la première et des prochaines vagues de lancement de la X870.

Il est à noter qu’il n’y a aucune trace de cartes mères B850 dans ce lancement précoce. Pour l’instant, seuls les modèles X870 et X870E sont disponibles, et ils ne semblent pas être proposés à des prix abordables.

Prix ​​de l’AMD X870, source : Jacob/GalaxyUS

Prix ​​de l’AMD X870 au Royaume-Uni/zone euro (liste compilée)

ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO : 472,69 £ / 704,52 € (~ 590,86 $ à ~ 753,84 $)

: 472,69 £ / 704,52 € (~ 590,86 $ à ~ 753,84 $) ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI : 385,14 £ (~ 481,43 $)

: 385,14 £ (~ 481,43 $) ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI : 336,70 £ (~ 420,88 $)

: 336,70 £ (~ 420,88 $) ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI : 336,70 £ / 489,90 € (~420,88 $ à ~523,19 $)

: 336,70 £ / 489,90 € (~420,88 $ à ~523,19 $) ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI : 302,70 £ / 455,40 € (~378,38 $ à ~487,28 $)

: 302,70 £ / 455,40 € (~378,38 $ à ~487,28 $) ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI : 257,66 £ (~ 322,08 $)

: 257,66 £ (~ 322,08 $) ASUS PRIME X870-P WIFI : 213,46 £ / 328,44 € (~ 266,83 $ à ~ 351,43 $)

: 213,46 £ / 328,44 € (~ 266,83 $ à ~ 351,43 $) ASUS PRIME X870-P : 199,87 £ / 314,16 € (~ 249,84 $ à ~ 336,15 $)

: 199,87 £ / 314,16 € (~ 249,84 $ à ~ 336,15 $) ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI : 547,20 € (~ 585,50 $)

: 547,20 € (~ 585,50 $) Carte graphique GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 : 225,37 £ / 323,00 € (~ 281,71 $ à ~ 345,61 $)

: 225,37 £ / 323,00 € (~ 281,71 $ à ~ 345,61 $) Carte graphique GIGABYTE X870 AORUS ELITE WF7 ICE: 217,72 £ / 313,98 € (~ 272,15 $ à ~ 335,97 $)

Les prix des nouvelles cartes mères X870 sont plus élevés, allant d’environ 249 $ à plus de 750 $. Il est important de noter, cependant, que ces prix ne sont pas officiels. Les listes proviennent de détaillants qui ne respectent peut-être pas l’embargo sur les ventes ou qui ont peut-être automatiquement alimenté les données via leurs API. Ces prix peuvent changer ou même être supprimés à tout moment.

Les utilisateurs potentiels qui prévoient de passer à la série Ryzen 9000 doivent également noter que les cartes mères X670 existantes, pour la plupart moins chères que ce qui est présenté ci-dessus, prennent entièrement en charge ces processeurs.

Source: @momomo_us