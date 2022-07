Les premières boulettes de viande cultivées en laboratoire au monde “prêtes pour la production de masse”, affirment les scientifiques – mais les mangeriez-vous ?

Les premières boulettes de viande cultivées en laboratoire au monde sont “prêtes pour la production de masse”, affirment les scientifiques – mais les mangeriez-vous ?

Des chercheurs en Chine affirment avoir développé une “usine de cellules” capable de produire des appels d’animaux cultivés en laboratoire à des niveaux industriels.

Des scientifiques chinois affirment avoir développé de la viande cultivée en laboratoire pouvant être produite à des niveaux industriels Crédit : Getty

Des chercheurs ont moulé des cellules de porc et de la graisse dans une boule imprimée en 3D

Des scientifiques de l’Université de Tsinghua et de l’Université agricole de Nanjing affirment disposer d’un “micro-support” de gélatine 3D comestible qui a multiplié par 20 la production de viande cultivée en sept jours.

Jusqu’à présent, les études précédentes n’ont pu être multipliées que par 10 au cours de la même période, selon le South China Morning Post.

Les auteurs de la dernière étude, publiée dans la revue médicale Biomaterials le mois dernier, ont laissé les cellules musculaires et la graisse du porc se développer séparément avant de les écraser ensemble dans un moule imprimé en 3D et d’utiliser une enzyme pour créer des boulettes de viande d’un centimètre.

“Une telle méthode d’ingénierie de la viande permet une bio-fabrication robuste et évolutive d’alternatives à la viande hachée telles que des boulettes de viande ou des saucisses, ce qui pourrait innover dans le futur menu de la viande”, a déclaré le chercheur.

Les scientifiques ont également comparé la coupe de culture à une tranche de porc traditionnelle.

Ils ont découvert que l’exemple cultivé contenait 70% de protéines, 4% de matières grasses et 6% de glucides, ainsi que des minéraux essentiels tels que le zinc, le calcium et le fer.

Pendant ce temps, la viande achetée en magasin ne contenait qu’un cinquième des protéines de la viande cultivée et trois fois la quantité de matières grasses – même si elle contenait moins de calories.

“Par conséquent, le PSC conçu [muscle satellite cell] les boulettes de viande peuvent être une alternative nutritive aux produits de porc haché », ont déclaré les chercheurs.

Les aliments cultivés en laboratoire sont présentés comme une façon plus sûre, plus saine et plus respectueuse de l’environnement de manger de la viande crue.

En 2020, une entreprise de viande britannique a pu développer des lanières de poitrine de porc et de bacon fabriquées en laboratoire.

Higher Steaks a déclaré avoir créé des échantillons de viande cultivée en laboratoire et espère organiser un événement de test à grande échelle plus tard cette année.

Selon Tech Crunch, Higher Steaks a utilisé des cellules cultivées en laboratoire, des produits végétaux, des protéines, des graisses et des amidons pour créer son produit carné futuriste.

Cela survient alors que la viande cultivée en laboratoire semble susceptible d’arriver dans les rayons de nos supermarchés plus tôt qu’on ne le pensait auparavant, selon un groupe de scientifiques.

Paul Mozdziak de la North Carolina State University et ses copains, qui travaillent à la production de viande de dinde cultivée, affirment maintenant que leurs produits pourraient être achetés dans les magasins d’ici quelques années.

Ils ont découvert que la viande de poulet et de dinde n’a pas besoin des mêmes développements cellulaires nécessaires à la « croissance » du porc ou du bœuf et peut donc être construite à la maison dans des fûts ou des bioréacteurs, de la même manière que pour brasser de la bière.

Leur version de la dinde ressemble plus à une pépite qu’à l’oiseau rôti auquel beaucoup sont habitués.

Malgré cela, ils pensent qu’ils pourront commencer à peaufiner leur processus pour combiner le muscle et la graisse dans une consistance savoureuse.

Le plus grand obstacle est de trouver suffisamment de cellules souches à partir de viande fraîche ou d’animaux vivants pour récolter les cultures.