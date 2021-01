Répondant aux critiques selon lesquelles un calendrier raccourci mettait en péril la qualité des données, le US Census Bureau a déclaré jeudi que moins d’un demi pour cent des recenseurs interrogeant les ménages pour le dénombrement de 2020 pourraient avoir falsifié leur travail, suggérant que ces problèmes étaient rares.

L’agence statistique a déclaré dans un communiqué qu’un examen préliminaire des données suggérait que 0,4% des centaines de milliers de recenseurs, également connus sous le nom d’agents recenseurs, auraient soit falsifié des données, soit effectué leur travail sans succès.

« Par conséquent, les agents recenseurs susceptibles d’avoir falsifié des données ou effectué un travail de mauvaise qualité étaient très rares », indique le communiqué.

Le Bureau du recensement a publié sa déclaration après un rapport de son agence de surveillance mercredi qui a exprimé des préoccupations concernant les lacunes dans les contrôles de qualité sur les données utilisées pour décider du nombre de sièges au Congrès que chaque État obtient et de la façon dont 1,5 billion de dollars de financement fédéral sont distribués chaque année. Les manquements ont soulevé des inquiétudes quant à la qualité des données du recensement, selon le rapport du Bureau de l’inspecteur général.

Le rapport indique que le Bureau du recensement n’a pas réussi à effectuer 355 000 réinterviews de ménages pour vérifier que leurs informations étaient exactes. Les réinterrogatoires n’ont pas non plus été menés avec plus d’un tiers des recenseurs qui ont terminé une interview avec les ménages, et 70000 cas qui ont été signalés pour les réinterrogations ont reçu un laissez-passer même si un greffier du recensement n’a pas été en mesure de déterminer si les données de l’interview d’origine étaient correctes. , dit le rapport.

Environ un tiers des 130 millions de ménages du pays ont nécessité la visite de recenseurs, tandis que les résidents des deux tiers restants ont répondu eux-mêmes soit en ligne, par téléphone ou par courrier.

En raison de l’absence de réinterrogation, le Bureau du recensement ne peut pas fournir une image complète de la falsification qui a pu avoir lieu, a déclaré Rob Santos, président de l’American Statistical Association.

« Tout comme avec les tests COVID, vous ne le trouverez pas si vous ne le cherchez pas », a déclaré Santos jeudi dans un e-mail.

De plus, il existe d’autres préoccupations concernant la qualité des données en plus de la falsification, telles que des réponses incohérentes et la dépendance à obtenir des informations des voisins ou des propriétaires lorsque les résidents d’un ménage n’étaient pas disponibles, a-t-il déclaré.

« Où sont les évaluations de ces aspects de la qualité? », A déclaré Santos. « Ils sont sans doute plus importants que la falsification car ils seront plus répandus. »

L’Associated Press a documenté des cas de recenseurs subissant des pressions pour entrer de fausses informations dans un système informatique sur des maisons qu’ils n’avaient pas visitées afin de pouvoir clore des affaires pendant les derniers jours du dénombrement national une fois par décennie. D’autres recenseurs ont déclaré à l’AP qu’ils avaient reçu pour instruction d’inventer des réponses sur les ménages où ils n’étaient pas en mesure d’obtenir des informations, dans un cas en regardant dans les fenêtres des maisons et dans un autre en basant une estimation sur le nombre de voitures dans une allée ou vélos dans la cour.

Le Bureau du recensement a annoncé qu’il manquerait la date limite de jeudi pour rendre les chiffres utilisés pour le partage des sièges au Congrès, mais vise à fournir un décompte de la population de chaque État au début de 2021, aussi près que possible de la date limite manquée.

Dans un article de blog de fin d’année, le directeur du Bureau du recensement, Steven Dillingham, a déclaré que 2020 – une année où l’agence menait le recensement au milieu d’une pandémie, d’incendies de forêt et d’ouragans – «a mis à l’épreuve notre patience, notre foi et notre force».

«Mais malgré toutes les circonstances extraordinaires qui se produisent dans le monde, nous avons réussi grâce à la ténacité et à la créativité des femmes et des hommes qui travaillent dans cette agence extraordinaire», a écrit Dillingham jeudi.

Suivez Mike Schneider sur Twitter à https://twitter.com/MikeSchneiderAP.