Une nouvelle étude modélisant les sex-ratios mondiaux a conclu que le déséquilibre pourrait mettre en péril la stabilité mondiale à long terme. Il a averti que les pays ayant des rapports de masculinité inégaux à la naissance pourraient faire face à une « conservateur » déficit de 4,7 millions de filles d’ici 2030 et potentiellement « perdre » 22 millions d’ici 2100.

L’étude, publiée dans la revue scientifique BMJ Global Health, a révélé que la sélection prénatale du sexe était à l’origine d’environ la moitié du déficit. Cela a conduit à des rapports de masculinité asymétriques dans plusieurs pays d’Europe du Sud-Est par rapport à l’Asie du Sud et de l’Est depuis les années 1970.

« Un nombre de femmes moins nombreux que prévu dans une population pourrait entraîner des niveaux élevés de comportement antisocial et de violence, et pourrait en fin de compte affecter la stabilité à long terme et le développement social durable » les auteurs ont écrit.

Les projections de l’étude étaient basées sur une base de données de plus de trois milliards d’actes de naissance de 204 pays entre 1970 et 2020. Elle a également examiné les expériences de pays déjà confrontés à des rapports de masculinité asymétriques, notamment la Chine et l’Inde.

De plus, le nombre total de « manquant » les naissances féminines entre 1970 et 2017 étaient estimées à 45 millions, dont 95 % provenaient de Chine ou d’Inde, les pays comptant le plus grand nombre de naissances annuelles au monde.

Lire la suite















Les chercheurs affirment que cela créera un excédent de jeunes hommes dans plus d’un tiers de la population mondiale à long terme, et conduira à « impacts sociaux et économiques inconnus sur les pays touchés ».

L’une des conséquences potentielles d’un sex-ratio biaisé en faveur des hommes est « serrer le mariage » – où beaucoup d’hommes ne peuvent pas se marier parce qu’il n’y a pas assez de femmes. Les chercheurs ont averti que « actions immédiates » étaient nécessaires dans les pays « transitions de sex-ratio en cours » Pour résoudre ce problème.

De plus, l’étude a noté que la compréhension de l’évolution potentielle des déséquilibres sexuels à la naissance était « essentiel » pour anticiper et planifier les changements dans les structures sexuelles à travers le monde.

Selon l’étude, plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, le Nigeria et le Pakistan devraient avoir des rapports de masculinité biaisés dans les années à venir.

Cependant, les chercheurs ont suggéré que le rapport de masculinité à la naissance était le plus susceptible de se stabiliser et de diminuer d’ici deux décennies dans les pays actuellement touchés par des déséquilibres sexuels à la naissance.

Pourtant, les auteurs ont déclaré que la question appelait à « des cadres juridiques plus larges pour assurer l’égalité des sexes ».

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!