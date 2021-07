Les prédictions les plus explosives de Janine Butcher d’EastEnders alors que Charlie Brooks fait son retour dans le savon

L’icône d’EastEnders, Janine Butcher, est sur le point de faire son retour explosif dans le soap avec des prédictions tourbillonnant autour du motif de son retour.

The Sun a révélé en exclusivité comment l’actrice Charlie faisait son retour en tant que superbe Janine après sept ans d’absence en avril.

EastEnders Janine Butcher est sur le point de faire un retour explosif au feuilleton BBC One[/caption]

La réapparition soudaine de Janine enverra probablement des ondes de choc autour de Walford et avec des ennemis pour démarrer à chaque coin de rue, des problèmes la suivront sans aucun doute jusqu’à l’E20.

Voici cinq théories qui suggèrent pourquoi Janine pourrait retourner à Albert Square.

JANINE EST LA FEMME DE ROCKY ?

La superbitch Janine pourrait-elle être la femme de Rocky ?[/caption]

Le père perdu de vue de Sonia Fowler – qui est interprété par Brian Conley dans le feuilleton BBC One – n’a pas vraiment pris le meilleur départ lorsqu’il est arrivé à Walford.

Sonia se méfie de Terry, alias Rocky, depuis qu’il est arrivé sur la place en mai avec un faux nom et a juré qu’il voulait nouer une relation avec elle.

Janine pourrait-elle être la femme secrète de Rocky alors que son passé reste entouré de mystère?

Ou Rocky aurait-il pu épouser Janine et se présenter à Albert Square au courant de son lien avec Walford.

Les soupçons de Sonia ont été attisés la semaine dernière après avoir trouvé une série de photos des maisons de Square sur le téléphone de Rocky.

L’intérêt de Rocky pour les maisons de la place, en particulier celle de Ruby, laisse Sonia s’interroger sur ses motivations.

Peut-être que Rocky et Janine travaillent ensemble pour reprendre Albert Square dans le cadre d’un projet de développement immobilier.

Ou le couple pourrait être des ex avec Janine déterminé à emmener Rocky chez le nettoyeur dans un vilain divorce – sans compter que cela signifierait que Janine est la belle-mère de Sonia.

LE RETOUR DE JANINE POUR SAUVER SA FILLE SCARLETT

Janine a poignardé à mort l’ancien amour de Michael Moon en 2013[/caption]

Janine a été vue pour la dernière fois en route pour Paris en 2014 pour récupérer sa fille Scarlett, mais on ignore où elle se trouve depuis lors.

On peut également confirmer que sa fille Scarlett reviendra avec elle.

Le fils de Kat Slater, Tommy et Scarlett, partagent le même père Michael Moon, Tommy a également été refondu Sonny Kendall – faisant allusion à un scénario possible pour les frères et sœurs.

Janine a brutalement poignardé à mort son ancien amour Michael en 2013 lors d’une confrontation explosive.

Le retour de Janine pourrait énerver Kat Slater[/caption]

Son retour pourrait faire partie de son plan pour sauver la vie de sa fille, avec Tommy comme seul lien sanguin, peut-être qu’elle a besoin de moelle osseuse ou d’un organe pour garder sa petite fille en vie.

Le retour de Janine ébouriffera probablement certaines plumes, en particulier Kat qui pourrait ne pas être contente si Tommy envisage de faire connaissance avec sa demi-sœur.

JANINE PROVOQUE L’INCENDIE CET ÉTÉ

Janine pourrait être à la hauteur de plus d’intrigues qui provoquent des scènes d’incendie explosives[/caption]

Le casting d’EastEnders a filmé une scène d’explosion dramatique qui a laissé de la fumée s’échapper du plateau, selon les rapports.

Les patrons tiennent à garder le complot de la boule de feu secret, mais les résidents locaux ont vu la fumée et entendu une série de véhicules des services d’urgence hurler sur la place.

Janine pourrait être au centre des scènes explosives, le méchant pourrait échapper à quelqu’un de dangereux et sur le point de semer le trouble aux habitants d’Albert Square.

Elle a l’habitude de se créer quelques ennemis, alors peut-être a-t-elle déclenché une chaîne d’événements mortels qui pourrait entraîner la perte de vies.

Janine aura probablement quelques nouveaux ennemis[/caption]

Une source a dit Métro: « Il y avait des ambulances et des camions de pompiers et beaucoup de fumée. Ce n’était certainement pas une urgence, ils filmaient quelque chose.

Alors que l’émission a refusé de révéler les détails de l’histoire dans le but de garder une surprise pour les fans, un initié a déclaré: « L’explosion est vraiment le début d’un automne massif pour la série qui les mènera à travers le reste de l’année. «

JANINE ACHETER LA BOITE DE NUIT

Janine pourrait essayer de mettre la main sur la boîte de nuit de Ruby[/caption]

Louisa Lytton, 32 ans, qui joue Ruby Allen, est actuellement enceinte de son premier bébé avec son fiancé Ben Bhanvra, 30 ans.

L’actrice enceinte d’EasEnders doit donner naissance à son premier enfant en septembre et devrait partir en congé de maternité plus tard cette année.

Cela pourrait être l’occasion idéale pour Janine de mettre la main sur la boîte de nuit – elle l’avait auparavant gérée et pouvait donc y revenir immédiatement.

Ruby a été au centre de son histoire d’endométriose alors qu’elle lutte pour concevoir un bébé avec son partenaire Martin.

Le propriétaire de l’entreprise peut s’éloigner du Square, laissant la porte ouverte à Janine pour potentiellement reprendre le club en son absence.

Louisa Lytton devrait partir en congé de maternité plus tard cette année[/caption]

C’est peut-être l’occasion idéale pour Janine de commencer à comploter pour reprendre le club pour de bon, elle peut même lier le vieux copain Billy avec son plan sournois.

LE LIEN DE JANINE AVEC STACEY

BBC

Janine a peut-être noué une amitié avec Stacey Slater[/caption]

Une amitié improbable s’est peut-être formée entre Stacey Slater et le super méchant.

Janine s’est peut-être retrouvée en prison, rencontrant peut-être Stacey, qui a été enfermée pour avoir « poussé » Ruby dans les escaliers.

Peut-être que Stacey et Janine font leur retour en même temps ?

Ou la paire pourrait-elle être des ennemis encore pires qu’avant ?

Janine est absente du feuilleton BBC One depuis sept ans[/caption]

S’exprimant avant son retour, Charlie a déclaré: «Je suis plus que ravi de me glisser dans les chaussures de Janine et de retourner sur la place.

« Le moment est venu et j’ai hâte de découvrir ce qu’elle a fait ces sept dernières années !

«Elle est et a toujours été tellement amusante à jouer. On a un peu l’impression de rentrer à la maison. Ça fait du bien d’être de retour. »

Le producteur exécutif Jon Sen a ajouté : « Janine est l’un des personnages les plus emblématiques d’EastEnders qui est aimé, et souvent méprisé, à parts égales par les téléspectateurs et tous ceux de Walford.

Charlie a dit qu’elle était « plus que excitée » de revenir[/caption]





« La représentation de Janine par Charlie au fil des ans a créé certains des moments les plus mémorables d’EastEnders et nous sommes tous vraiment ravis de voir Charlie ramener son incroyable représentation de Janine.

« Nous avons beaucoup de drames en réserve pour Janine, en fait, il peut être sage pour certains résidents de Walford d’investir dans des chaussures à enfiler… »