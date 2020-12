Les Simpsons sont connus pour faire des prédictions incroyablement précises au cours des 31 années de diffusion de la sitcom.

Il y a vingt ans, un épisode de série à succès imaginait la vie si Donald Trump devenait un jour président américain.

En 2017, le 20 janvier, la prophétie des Simpson s’est concrétisée lorsque Trump a été inauguré en tant que 45e président des États-Unis, succédant à Barack Obama.

Alors que la présidence de Trump était sans doute l’une des plus grandes prédictions de la série, sur une période de trois décennies, les créateurs et les écrivains du dessin animé emblématique ont fait toute une série de prévisions étranges.

Le créateur des Simpsons, Matt Groening, a déconcerté les fans inconditionnels au fil des ans, alors que lui et son équipe de rédaction continuent de prédire l'avenir à maintes reprises.









En 1994, le personnage emblématique Lunchlady Doris a utilisé un assortiment de pièces de cheval pour préparer le déjeuner des élèves affamés de Springfield Elementary.

Neuf ans plus tard, la Food Safety Authority of Ireland a trouvé de l’ADN de cheval dans plus d’un tiers des échantillons de bœuf burgers provenant de supermarchés et de plats cuisinés, et de porc dans 85% d’entre eux.

Les Simpsons ont également introduit l’idée d’une montre qui pourrait également être utilisée comme téléphone portable dans un épisode diffusé en 1995.

La théorie est venue près de 20 ans avant l'invention de la célèbre Apple Watch.









Alors que Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie et les autres habitants de Springfield ont été au centre de nombreuses des plus grandes et des plus prédictions, il reste encore plus de dix scénarios qui n’ont pas encore pris vie.

En 2010, Matt Groening et son équipe créative ont tracé un scénario qui est étroitement lié à la situation actuelle du monde au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Après leurs succès précédents, nous revenons sur d’autres scénarios qui ont le potentiel de devenir une réalité bizarre …

Le dôme

Un dôme massif a été placé autour de la ville de Springfield pour protéger à la fois la ville et ses habitants d’une explosion de pollution toxique.

Bien qu'il soit très peu probable que le Royaume-Uni soit placé sous un gigantesque dôme de verre de sitôt, on pourrait affirmer qu'une frontière invisible a séparé les individus tout au long de la pandémie sous la forme de quarantaine et de distanciation sociale.







(Image: Fox Broadcasting Company)



Des robots pour reprendre la vie humaine

Dans la sixième saison des Simpsons, Homer craint pour sa vie lorsqu’une foule de robots prend vie dans le but de nuire à sa famille.

Lorsque Homer et Marge visitent Itchy and Scratchy land pour une journée amusante avec Bart et Lisa, tout se termine par un désastre lorsque les robots high-tech les allument.

Alors que les incroyables progrès technologiques continuent de façonner la vie moderne chaque jour, l’idée que les robots pourraient potentiellement prendre le contrôle du monde et des humains n’est pas complètement tirée par les cheveux.

Ivanka Trump suit les traces de son père

En 2001, les Simpsons ont non seulement prédit que Donald Trump deviendrait président des États-Unis, ils ont également suggéré que sa fille, Ivanka, suivrait ses traces politiques.







(Image: 20thC.Fox/REX)



Des années plus tard, lors d’un épisode en 2016, les créateurs ont montré un badge portant le nom des filles de Trump pour une future élection en 2028.

Bien qu’Ivanka ne se soit pas encore lancée dans une carrière politique, qui veut dire qu’elle ne tentera pas de succéder à son père.

Le bébé traducteur

Au début des Simpsons, les écrivains de la troisième saison ont joué avec l’idée d’un bébé traducteur.

L’épisode effrayant appelé Brother Can You Spare Two Dimes, détaille les rêves du frère d’Homère d’inventer une machine qui traduit le charabia de bébé en phrases réelles afin que les parents comprennent les besoins de leurs enfants.







(Image: 20thCentFox / Everett / REX Shutterstock)



Étonnamment, les scientifiques chinois ont depuis créé une idée similaire avec une application pour téléphone.

Le traducteur Infant Cries, identifie si un bébé est fatigué, a faim ou a besoin de changer par le volume et le ton de ses cris.

Big Ben et le fragment

Dans l’épisode Lisa’s Wedding de 1995, de nombreuses prédictions inattendues ont depuis pris vie.

Pendant le voyage de Lisa à Londres, les téléspectateurs ont vu un gratte-ciel derrière le Tower Bridge qui ressemble étrangement à The Shard, et il est même au bon endroit.

En plus de cela, l’épisode a prédit que dans un proche avenir, l’attraction touristique emblématique de Londres Big Ben aura une horloge numérique.

Alors que la vie moderne continue de prévaloir, il semble probable qu’un jour, Big Ben pourrait réellement passer au numérique pour suivre le rythme.