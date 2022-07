Les prédictions du psychique Baba Vanga pour 2022 se réalisent-elles ?

Baba Vanga, le médium aveugle qui a prédit divers événements mondiaux cruciaux avant de mourir en 1996, a également fait plusieurs prédictions pour 2022. Il s’avère que deux de ses prédictions se sont réalisées à la moitié de l’année. Le médium a prédit des inondations extrêmes dans certaines parties de l’Australie et de l’Asie du Sud. Entre février et avril, l’Australie a été frappée par l’une des pires inondations enregistrées. La catastrophe a submergé des parties du sud-est du Queensland, de Wide Bay-Burnett et de la Nouvelle-Galles du Sud, Brisbane.

La deuxième prédiction mentionnait de graves pénuries d’eau dans diverses grandes villes du monde. Au début de ce mois, des rapports sur les gouvernements du Portugal et de l’Italie exhortant les citoyens à limiter leur consommation d’eau au strict minimum ont fait surface sur Internet. La situation est pire pour l’Italie qui a connu le pire cas de sécheresse depuis les années 1950. Selon les rapports, 97% du Portugal a connu une grave sécheresse.

Née à Strumica, en Bulgarie, sous le nom de Vangelia Pandeva Dimitrova, Baba Vanga a perdu la vue à l’âge de 12 ans. Elle a affirmé avoir reçu un don de Dieu qui lui a permis de voir dans l’avenir. Elle a succombé à un cancer du sein en 1996 mais ses disciples affirment qu’elle a fait des prédictions jusqu’en 5079, l’année de la fin du monde, selon Baba Vanga.

Bien que ses affirmations soient prises avec une pincée de sel, beaucoup prêtent attention à ses prédictions en raison de celles qui se sont réalisées. Baba Vanga aurait prédit l’attentat du 11 septembre et la nomination du premier président noir aux États-Unis. Elle a également prédit le Brexit en 2017.

Pour les années à venir, elle a prédit une nouvelle pandémie en 2022, des humains voyageant vers Vénus en 2028 et une technologie de transplantation d’organes augmentant l’âge des humains au-delà de 100 ans en 2046.

