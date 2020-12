Michael Owen a soutenu Tottenham pour faire le travail dans le derby du nord de Londres dimanche alors qu’ils poursuivent leur charge de titre précoce.

L’équipe de Jose Mourinho occupe la première place de la Premier League après un début impressionnant.

Tottenham a déjà souligné ses références avec des victoires contre les deux clubs de Manchester.

Et avec Arsenal luttant pour la forme de la ligue ces dernières semaines, l’ancien homme de Liverpool ne peut rien voir d’autre qu’une victoire pour les hôtes, prédisant un succès 2-1.

« La performance d’Arsenal a chuté ces dernières semaines », a déclaré Owen à Bet Victor.

« Il a été particulièrement remarquable qu’ils n’aient pas eu le même fanfaron à la maison qu’au cours des dernières saisons.

« Les Spurs ont bien joué. Ils se sont adaptés au style de jeu de Jose Mourinho et pourraient avoir une chance extérieure de remporter la ligue.

« Jose s’est beaucoup arrangé pour jouer au compteur cette saison, et je pense qu’ils pourraient en profiter davantage s’il s’ouvrait et rejoignait un peu plus les équipes.