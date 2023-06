Les prédictions division par division de la NFL de Colin Cowherd après le minicamp

Comme d’habitude, il y a beaucoup de scénarios juteux et d’équipes de la NFL qui ont l’étoffe d’un concurrent du Super Bowl. Alors, comment la saison prochaine se déroulera-t-elle?

Colin Cowherd a fourni ses prédictions pour la saison régulière 2023 de la NFL dans l’édition de jeudi de « The Herd ».

Les vainqueurs de division Dolphins, Panthers et Lions soulignent les prédictions de Colin pour la NFL 2023

Remarque : (P) signifie qu’une équipe participera aux séries éliminatoires

AFC Est

1. Dauphins de Miami (P)

2. Billets de Buffalo (P)

3. Jets de New York

4. Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Ce que Cowherd a dit : « Voici mon » whoa: « Miami le gagne [the division]. Toute cette affaire « Stefon Diggs annule le minicamp » est une histoire plus importante que ce que les gens laissent entendre. C’est étrange. Deuxièmement, la défense de Vic Fangio, les gens en qui j’ai confiance dans la ligue disent qu’il est la meilleure acquisition faite par Miami. Pas Jalen Ramsey. Regardez cette défensive, elle est copiée partout dans la ligue… Les Jets sont bons. Ils rivaliseront jusqu’à la fin pour une équipe en séries éliminatoires. Ils seront une équipe de neuf à 10 victoires. Mais maintenant, [I] ne les ayez pas dedans. »

AFC Nord

1. Bengals de Cincinnati (P)

2. Corbeaux de Baltimore (P)

3. Steelers de Pittsburgh

4. Browns de Cleveland

Ce que Cowherd a dit : « Je pense que les Ravens sont géniaux, mais je ne pense pas qu’ils aient Joe Burrow. De plus, Baltimore m’inquiète un peu. Je n’achète pas Deshaun Watson et Cleveland. Le marché l’aime. Je n’en ai pas. facile, mais je ne les aime pas. Baltimore m’inquiète parce que la plupart de leurs meilleurs joueurs offensifs, à l’exception de Mark Andrews, ont des antécédents de blessures.

AFC Sud

1. Jaguars de Jacksonville (P)

2. Titans du Tennessee

3. Texans de Houston

4. Colts d’Indianapolis

Ce que Cowherd a dit : « Nous aimons tous les deux les Jaguars. Je pense que les Jaguars peuvent être la tête de série n°1 [in the AFC]. [They have a] horaire assez facile. Trevor Laurent [is] mieux [and is] maintenant avec Calvin Ridley. Les Titans et les Texans, je pense, sont à égalité à environ huit ou neuf victoires. Je pense que Houston sera l’une des équipes les plus améliorées de la ligue. Et puis je pense que les Colts ferment la marche. »

AFC Ouest

1. Chefs de Kansas City (P)

2. Chargeurs de Los Angeles (P)

3. Broncos de Denver

4. Raiders de Las Vegas

Ce que Cowherd a dit : « Je pense que Vegas finit par être assez mauvais. Je pense que Denver est nettement meilleur, se bat jusqu’au week-end dernier pour les Chargers pour une place en séries éliminatoires. Kansas City, qui a joué neuf recrues l’an dernier, ils ne feront que s’améliorer. Kansas City finira en tant que tête de série n ° 2 de l’AFC à Jacksonville, mais Kansas City remporte la division.

NFC Est

1. Aigles de Philadelphie (P)

2. Cowboys de Dallas

3. Géants de New York

4. Commandants de Washington

Ce que Cowherd a dit : « Je pense que les Eagles ont de loin le meilleur entraîneur offensif, O-Line, D-Line, un excellent élan. Dallas a un meilleur personnel que les Giants ou les Commanders. Ils ont également un quart-arrière légitime. »

NFC Nord

1. Lions de Détroit (P)

2. Vikings du Minnesota (P)

3. Emballeurs de Green Bay

4. Ours de Chicago

Ce que Cowherd a dit : « Je pense que perdre Dalvin Cook est quelque chose pour le Minnesota, et je ne pense pas qu’ils gagneront tous ces matchs à un score. L’année dernière, je crois qu’ils étaient 11-0 dans ceux-ci. J’achète Detroit, mais je ‘ J’achète Detroit pour gagner 10 matchs, pas comme 13. Les gens en deviennent fous ; c’est toujours Detroit, mais ils sont devenus une équipe en séries éliminatoires. Les Packers reviennent à une équipe d’environ sept victoires. Bears [get] 6-7 [wins]peu importe. »

NFC Sud

1. Panthers de la Caroline (P)

2. Saints de la Nouvelle-Orléans (P)

3. Falcons d’Atlanta

4. Boucaniers de Tampa Bay

Ce que Cowherd a dit : « C’est le plus difficile parce que je n’aime personne. Je pense que les Panthers et les Saints pourraient tous les deux faire les séries éliminatoires parce qu’Atlanta et Tampa ne sont pas très bons. Si vous regardez le calendrier des Saints, Derek Carr est meilleur que les quarterbacks dans 15 de ces matchs. Je ne fais pas confiance à leur entraîneur [Dennis Allen]. Je fais vraiment confiance à la défense et au personnel d’entraîneurs de Carolina, et je pense que Bryce Young est plus que capable d’être inséré et de gagner la division. [The] Panthers de la Caroline [and] Saints de la Nouvelle-Orléans [will] bataille jusqu’aux deux derniers week-ends pour le titre de division. »

NFC Ouest

1. 49ers de San Francisco (P)

2. Rams de Los Angeles (P)

3. Seattle Seahawks

4. Cardinaux de l’Arizona

Ce que Cowherd a dit : « Je pense que les Rams et les Seahawks, comme les Titans et les Texans, seront à égalité à la fin de l’année, remportant tous les deux environ neuf matchs. Je ne pense pas que Geno Smith doublera cette année-là. La plupart de leurs stars sont toujours très jeune, programme peut-être un peu plus difficile. Les Rams ont toujours Stafford ; ils ont Sean McVay ; ils ont Cooper Kupp ; ils ont Aaron Donald. Ne me dites pas qu’ils vont rester longtemps ; c’est une ligue d’armes entraîneur-quart-arrière . »

