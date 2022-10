Les prédictions des Simpson : qu’est-ce qui s’est réalisé ?

BIEN QUE les scénaristes des Simpsons minimisent les affirmations selon lesquelles la série prédit l’avenir, les fans sont toujours impatients de repérer les moments où le dessin animé réussit.

Les fans partagent souvent leurs “prédictions” Simpsons en ligne lorsqu’une nouvelle réclamation émerge, alors voici les différentes conspirations évoquées au fil des ans.

Qu’est-ce que les Simpsons ont prédit?

1992 – PRÉDICTION DU SUPER BOWL

Dans l’épisode de 1992, Lisa la Grecque, Lisa prédit que Washington gagnera si elle aime toujours son père, et les Buffalo Bills gagneront si elle ne le fait plus. En fin de compte, Washington gagne.

L’épisode, diffusé quelques jours avant le Super Bowl VXVI, a prédit avec précision la défaite de Washington contre Buffalo.

Fox a également diffusé un épisode répété prédisant le vainqueur du Super Bowl XXVII. Leur prédiction de Dallas battant les Buffalos était, encore une fois, correcte.

Le spectacle a continué à prédire de nombreuses victoires au Super Bowl à partir de ce moment-là.

1995 – PRÉDICTION FACETIME

Dans l’épisode de 1995, Lisa’s Wedding, Lisa et Marge sont montrées en train de parler via la fonction de chat vidéo de leur téléphone en 2010.

L’épisode des Simpsons a prédit avec précision la création de FaceTime d’Apple jusqu’à l’année ! Steve Jobs a annoncé la fonctionnalité vidéo en 2010.

1998 – PRÉDICTION DU CONGLOMÉRAT DISNEY

Dans l’épisode de 1998, When You Dish Upon a Star, Homer fait un commentaire vers la fin de l’épisode sur le fait que la 20th Century Fox devienne une partie de Disney Corporation.

L’épisode a prédit avec précision l’achat par Disney de 21st Century Fox pour 52 milliards de dollars en 2017.

2000 – PRÉDICTION DE LA PRÉSIDENCE DE TRUMP

Dans l’épisode de 2000, Bart to the Future, Lisa est la présidente des États-Unis et on l’entend parler à son personnel de la « crise budgétaire » dont elle a hérité de l’ancien président Trump.

L’épisode a prédit avec précision la présidence de Trump en 2016 et le choc économique rencontré pendant la pandémie.

2005 – LÉGALISATION DE L’HERBE AU CANADA PRÉDICTION

Dans l’épisode de 2005, Midnight Rx, Homer, Ned, Apu et Grampa Simpson visitent le Canada et découvrent que la marijuana est légale.

L’épisode a prédit avec précision la légalisation de la marijuana au Canada, qui s’est produite en 2018.

2008 – PRÉDICTION DES ÉMISSIONS DE VOTE ÉLECTRONIQUE

Dans l’épisode de 2008, Treehouse of Horror XIX, Homer tente de voter pour Barack Obama sur une machine de vote électronique mais la machine, à la place, enregistre son vote pour John McCain.

L’épisode a prédit avec précision un problème d’échange de votes sur les machines à voter électroniques en 2012. Les votes mis en faveur d’Obama ont été échangés pour devenir des votes pour le candidat républicain de l’époque, Mitt Romney.

2010 – PRÉVISIONS OLYMPIQUES

Dans l’épisode de 2010, Boy Meets Curl, Homer et Marge remportent l’or contre la Suède qui remporte l’argent aux Jeux olympiques.

L’épisode a prédit avec précision que l’équipe suédoise de curling remporterait l’argent contre l’équipe masculine américaine, ce qui s’est réalisé aux Jeux olympiques d’hiver de 2018.

2010 – PRÉDICTION DU PRIX NOBEL

Dans l’épisode de 2010, Elementary School Musical, Milhouse prédit que le professeur d’économie finlandais du MIT, Bengt Holmstrom, et le chimiste néerlandais, Ben Feringa, remporteraient des prix Nobel dans leurs domaines respectifs.

L’épisode a prédit avec précision les tout premiers prix Nobel de Holmstrom et Feringa, qui se sont finalement réalisés en 2016.

2012 – PRÉDICTION DU SUPER BOWL DE LADY GAGA

Dans l’épisode de 2012, Lisa Goes Gaga, Lady Gaga survole le public tout en étant attachée à des câbles.

En 2017, la prédiction s’est réalisée avec la pop star se produisant au spectacle de la mi-temps et descendant du toit du stade lors de son entrée massive.

2014 – PRÉDICTION DE LA FRAUDE DE LA FIFA

Dans l’épisode de 2014, Vous n’avez pas à vivre comme un arbitre , la FIFA a été moquée pour corruption interne, la Fédération mondiale de football étant arrêtée.

En 2015, la prédiction s’est réalisée après une enquête sur un certain nombre de hauts responsables de la FIFA qui ont été licenciés pour corruption.

Quelles autres prédictions se sont réalisées ?

jour du Jugement dernier

Le 31e spécial Halloween des Simpsons, Treehouse of Horror XXXI, montre un jour apocalyptique en 2021.

C’est le jour des élections au début de l’épisode et dans l’humour classique des Simpsons, une pancarte de campagne disait : “Biden Harris”, “Trump Poutine” et “Élisez quelqu’un n’importe qui”.

Homer rêve de voter, le faisant dormir le jour des élections.

Le jour de l’inauguration, le 20 janvier, Springfield est devenu un désert apocalyptique.

Les robots remplissent la ville, les bâtiments sont en feu et Homer porte une armure tout en tenant un fusil.

“C’est ce que j’obtiens en votant pour Kanye !” Hans Moleman crie alors qu’un robot le force à traverser les airs.

À la fin, quatre drapeaux sont vus indiquant: “Pestilence”, “Famine”, “War” et “Treehouse of Horror XXXI”.

Et après le chaos à Capitol Hill le mercredi 6 janvier, qui a vu les partisans de Trump prendre d’assaut le Congrès dans une émeute au cours de laquelle quatre personnes sont mortes, les fans de la série ont affirmé que les scénaristes avaient une fois de plus prédit l’avenir.

Verrouillage 3

Les fans ont plaisanté en disant que la série avait prédit le verrouillage à plusieurs niveaux du Royaume-Uni en le comparant à l’immense prison à dôme de verre qui couvrait Springfield dans le film Les Simpsons.

Dans le film, Springfield est mis en quarantaine sous un immense dôme de verre sur ordre du gouvernement pour le protéger de la pollution.

Et les fans de l’émission télévisée à succès n’ont pas pu s’empêcher de comparer le verrouillage britannique de Covid à la prison en forme de dôme.

Il y a eu plusieurs prédictions au fil des ans qui se sont apparemment réalisées, certains affirmant même que l’émission avait prédit le coronavirus dès 1993.

Ont-ils prédit le résultat de l’élection américaine ?

Les fans pensent que les Simpsons ont prédit les résultats des élections américaines, qui ont vu Biden devenir le prochain président américain.

Dans un épisode de 2012, une carte électorale est montrée qui ressemble sensiblement à l’apparence actuelle de la carte avec ses états rouges et bleus.

Certains sont cependant sceptiques, affirmant que tout ce que les Simpsons ont fait était de rechercher des résultats probables.