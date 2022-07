Les prédictions de la mort de la poignée de main étaient prématurées

Avant le départ de Joe Biden pour son voyage au Moyen-Orient la semaine dernière, les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que le président limiterait les contacts physiques, y compris les poignées de main, dans le cadre des précautions contre le COVID-19.

Pourtant, le président semblait échanger ses salutations, donnant des coups de poing à certains, tout en serrant la main à d’autres.

Il a également souligné que si sa disparition potentielle était prédite dans les premiers jours de la pandémie, la poignée de main s’est avérée tout simplement trop résistante pour disparaître.

“Il y a la science. Je pense qu’il y a le fait que ce n’est pas seulement une habitude ancrée chez beaucoup de gens, mais qu’il n’y a pas non plus de bon remplacement”, a déclaré Andrew Molinsky, professeur de comportement organisationnel à l’International Business School de l’Université Brandeis à Boston.

Molinsky a déclaré que parmi le “portefeuille de salutations”, qui comprend la première bosse, le coude, le sourire et la vague, “la part de marché a été dominée et est toujours dominée par la poignée de main.”

Habitude difficile à briser

“La question serait alors pourquoi? Est-ce que les autres gestes n’étaient pas aussi convaincants? Est-ce une habitude difficile à briser? Ou y a-t-il quelque chose d’inhérent à propos de [it]?

“Je pense que c’est probablement tout ça.”

Avant le départ de Joe Biden pour son voyage au Moyen-Orient la semaine dernière, les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que le président limiterait les contacts physiques, y compris les poignées de main, dans le cadre des précautions contre le COVID-19. Pourtant, le président a semblé échanger ses salutations, donnant des coups de poing à certains et serrant la main à d’autres. (Bandar Aljaloud/Palais royal saoudien/Associated Press)

Au début de l’épidémie de COVID-19, avec des connaissances sur le virus et sa transmission à ses débuts, un domaine qui était préoccupant pour une propagation potentielle était le contact physique et le simple geste de serrer la main.

Ce geste a été un point sensible pour certains spécialistes des maladies infectieuses bien avant le COVID-19. Les micro-organismes susceptibles de provoquer des infections peuvent vivre à la surface de la main, en particulier sur la paume. Quand quelqu’un serre la main, ces microbes peuvent être transférés de la peau d’une personne à la peau de l’autre.

Cela en soi est généralement inoffensif, mais la menace survient lorsqu’une personne qui vient de recevoir ce germe touche ensuite son visage et permet à ces microbes de pénétrer dans la bouche, le nez ou les yeux.

Et lorsque le virus COVID-19 est apparu, on pensait qu’il poserait également la même menace de transmission.

“Il existe de nombreux virus différents, y compris des virus respiratoires, qui peuvent se propager par des poignées de main, des contacts et ce genre de choses”, a déclaré Stephen Kissler, chercheur au département d’immunologie et des maladies infectieuses de la Harvard TH Chan School of Public Health. .

“Nous avions toutes les raisons de croire que le SRAS-CoV-2 se comporterait de la même manière.”

Un certain nombre d’articles en 2020 ont prédit que ce virus mettrait enfin fin au geste germinatif, dont celui du magazine Time “ COVID-19 a tué la poignée de main. Qu’est-ce qui va le remplacer ? ” Et celle du New Yorker “ In Memoriam : La poignée de main. “

Le Dr Anthony Fauci, le chef de file de la réponse américaine à la pandémie de COVID-19, a déclaré au Wall Street Journal dans un podcast d’avril 2020 qu’il ne croyait pas “nous devrions plus jamais nous serrer la main”.

La pensée a changé « radicalement »

Mais après les craintes initiales – et davantage de recherches – « la réflexion autour de cela a radicalement changé depuis le début de la pandémie », a déclaré Kissler.

“Il semble vraiment, d’après toutes les grandes quantités de données que nous avons collectées jusqu’à présent, que la très grande majorité des infections se produisent par propagation aérienne”, a-t-il déclaré.

“Je dirais qu’une poignée de main est une chose à faible risque que vous pouvez faire en ce qui concerne COVID.”

Cela ne veut pas dire que le COVID-19 ne peut pas se propager par le toucher. Ce n’est tout simplement pas si facile, a déclaré Linsey Marr, chercheuse sur la transmission aérienne des maladies infectieuses et professeure à Virginia Tech.

“Je pense que la personne infectée aurait dû s’essuyer le nez avec sa main ou cracher dessus. Il y a en quelque sorte beaucoup de virus dessus et ensuite serrer la main de l’autre personne”, a déclaré le professeur de génie civil et environnemental.

“Et puis l’autre personne touche ses yeux ou [goes] dans leur nez ou dans leur bouche.”

Le Dr Anthony Fauci, le chef de file de la réponse américaine à la pandémie de COVID-19, a déclaré à un Wall Street Journal dans un podcast d’avril 2020 qu’il ne croyait pas “nous devrions plus jamais nous serrer la main”. (Shawn Thew/Associated Press)

Mais Marr a déclaré qu’il y avait “beaucoup de pertes en cours de route” et que seule une partie du virus serait transférée entre leurs mains.

“Ce n’est pas comme si tout cela se transférait d’une personne à l’autre”, a-t-elle déclaré.

Alors que les surfaces étaient considérées comme présentant un risque élevé de transmission, la recherche montre qu’elles jouent un petit rôle et que les aérosols sont plus importants. La plus grande préoccupation serait le contact étroit que ces poignées de main auraient entre eux, a déclaré Abraar Karan, médecin spécialiste des maladies infectieuses et chercheur à l’Université de Stanford.

“La préoccupation n’est pas tant que quelqu’un l’aura sous la main et qu’il vous le transmettra. La plus grande préoccupation est que vous êtes essentiellement très proche de quelqu’un et qu’il respire près de vous et que vous êtes infecté. de cette façon », a déclaré Karan.

Il a déclaré que bien qu’il soit “théoriquement possible” de transmettre le virus par contact au corps à corps, “je ne pense pas que ce soit une grande préoccupation”.

Pendant ce temps, certaines recherches indiquent que malgré la science, la poignée de main a pris quelques coups au cours de la pandémie.

Et il n’est pas clair si les gens sont encore prêts à adopter le geste aussi facilement qu’avant la pandémie.

Retour progressif

Kristin Nelson, professeure adjointe au département d’épidémiologie de l’Université Emory, co-écrit un article dans Science Cela dit, certaines études sur des populations aux États-Unis et en Europe révèlent que bien que la poignée de main et d’autres types de contacts physiques aient été interrompus de manière prolongée, ils ne reviennent que progressivement.

Par exemple, la recherche montre que les contacts sont moins susceptibles d’impliquer des contacts physiques maintenant qu’avant la pandémie et que le masquage reste courant, selon l’article.

Bernadette Walker, à gauche, et Deborah Johnson se cognent les coudes lorsqu’elles arrivent pour un culte à Austell, en Géorgie. (Curtis Compton/Atlanta Journal-Constitution/Associated Press)

“Lorsque vous demandez aux gens combien de contacts avez-vous eu aujourd’hui ou hier où vous avez réellement touché quelqu’un, vous lui avez serré la main ou un autre contact physique – c’est en fait un nombre inférieur à ce qu’il était avant le début de la pandémie », a déclaré Nelson.

Cependant, Juliana Schroeder, professeure adjointe en gestion des organisations à Berkeley Haas à l’Université de Californie, qui a fait des recherches sur le geste, a suggéré que la poignée de main sera probablement de retour en pleine forme, car c’est l’un de ces rituels mémorables à transmettre à travers générations.

“C’est pourquoi ils ont ces … caractéristiques physiques qui se caractérisent par une certaine répétition et une certaine formalité, un certain symbolisme”, a-t-elle déclaré.

“Ils sont en quelque sorte facilement enracinés. Et donc la poignée de main en fait définitivement partie. C’est presque comme une seconde nature pour les gens de tendre la main quand ils voient une nouvelle personne.”