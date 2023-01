Les prédictions de Davos qui n’ont pas fonctionné

George Soros, milliardaire et fondateur de Soros Fund Management, au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, en janvier 2016.

Le Forum économique mondial de Davos, en Suisse, débute la semaine prochaine. Il s’agit d’une réunion annuelle où une élite mondiale de chefs d’entreprise, de politiciens et d’économistes fait des prédictions audacieuses et tente de définir l’ordre du jour pour l’année à venir, mais ils ne réussissent pas toujours.

Bien que le taux de croissance de la région ait été touché et que l’inflation ait augmenté, l’UE a jusqu’à présent échappé à la récession. Un certain nombre d’analystes prédisent qu’il y en aura un au début de 2023, mais s’attendent à ce qu’il soit “léger”. Berenberg, par exemple, s’attend à ce que le PIB (produit intérieur brut) baisse de 0,1 % dans la zone euro cette année.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait une récession en Europe, Fraser a donné une réponse définitive: “Oui – et j’espère que je me trompe.”

Citigroup La PDG Jane Fraser a déclaré lors d’un panel: “Je pense que c’est beaucoup plus inquiétant pour l’Europe, c’est-à-dire en plein milieu des tempêtes des chaînes d’approvisionnement, de la crise énergétique et juste à proximité de certaines des atrocités qui se produisent en Ukraine.”

“Nous maintenons notre point de vue selon lequel la croissance de la zone euro sera faible au cours des mois d’hiver compte tenu de la crise de l’énergie, mais nous ne recherchons plus de récession technique. Cela reflète une dynamique de croissance plus résistante à la fin de l’année dernière, des prix du gaz naturel en forte baisse et la Chine plus tôt. réouverture”, ont déclaré les analystes de Goldman dans la note.

Mais Goldman Sachs a amélioré ses perspectives sur la région, déclarant cette semaine qu’il ne prévoyait plus de récession pour la zone euro.

La crypto-monnaie a été mouvementée tout au long de 2022, mais les acteurs du marché ne s’attendaient pas à l’effondrement de FTX – autrefois un échange de crypto de 32 milliards de dollars.

Brett Harrison, qui a été président de FTX US, a déclaré à CNBC à Davos en 2022 que le company était dans une “très bonne position” en matière de capital et envisageait des acquisitions.

Les autorités américaines ont arrêté Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG, en décembre, et l’ont accusé de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d’argent. Bankman-Fried a plaidé non coupable.