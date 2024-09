Les Predators assignent cinq joueurs à leurs équipes juniors respectives et réduisent leur effectif à 58 joueurs

Nashville, Tennessee (23 septembre 2024) – Le directeur général des Predators de Nashville, Barry Trotz, a annoncé aujourd’hui que l’équipe a assigné Kalan Lind (Red Deer/WHL), Miguel Marques (Lethbridge/WHL) et Joey Willis (Saginaw/OHL); le défenseur Dylan MacKinnon (Moncton/LHJMQ); et le gardien de but Jakub Milota (Cap-Breton/LHJMQ) à leurs équipes juniors respectives.

L’effectif du camp d’entraînement de Nashville est désormais réduit à 58 joueurs – 32 attaquants, 20 défenseurs et six gardiens de but. Une liste mise à jour est disponible ici.

Après le match double de dimanche en Floride contre les Panthers, les Predators poursuivent leur programme de pré-saison avec un match retour contre Tampa Bay vendredi (AMALIE Arena) et samedi (Bridgestone Arena). La mise au jeu du match de vendredi aura lieu à 18 h 00 (heure du Centre) et sera diffusée sur NashvillePredators.com (réservé aux téléspectateurs du marché uniquement) et sur 102.5 The Game. Le match de pré-saison de samedi, le premier des deux au Bridgestone Arena, débutera à 19 h 00 (heure du Centre) et les billets seront disponibles sur NashvillePredators.com.

Les Predators accueilleront également la deuxième édition annuelle du Gold Star Showcase, un match intra-équipe entre joueurs des Predators au profit de la Special Operations Warrior Foundation, au F&M Bank Arena de Clarksville, dans le Tennessee, le mercredi 25 septembre à 18h30 CT. Les billets pour le match sont disponibles sur Ticketmaster.com. Le concours à thème militaire reconnaîtra la proximité de l’installation avec Fort Campbell et intégrera des membres de l’armée dans la présentation du match de l’équipe. Une partie de toutes les ventes de billets du match sera reversée à la Special Operations Warrior Foundation, une organisation à but non lucratif qui aide les familles des membres des opérations spéciales tombés au combat et des militaires récompensés par la Medal of Honor.

