Les précommandes Samsung Galaxy S23 et Book3 se terminent, dernière chance d’obtenir une mise à niveau de stockage gratuite

La période de précommande et les avantages associés pour les produits phares du Galaxy S23 de Samsung sont sur le point de se terminer – vous n’avez plus que deux jours pour obtenir la mise à niveau gratuite de la mémoire. La série Galaxy Book3 est également lancée, y compris le Galaxy Book3 Ultra, qui vient d’être précommandé plus tôt dans la journée (notez que celui-ci sera expédié un peu plus tard que les autres ordinateurs portables).

Pour rappel, nous avons déjà des critiques du trio Galaxy S23 et nous avons même eu du temps pratique avec le Galaxy Book3 Ultra.

Vous trouverez les nouveaux appareils sur Samsung.com ainsi que chez les grands détaillants comme Amazon. Nous avons des liens ci-dessous pour vous emmener vers les magasins en ligne pour plusieurs pays :

Le Galaxy S23 Ultra commence à 200 $ si vous signez avec AT&T et échangez un ancien appareil. Fondamentalement, tout vaut 1 000 $, y compris les téléphones bas de gamme comme le Galaxy A32 et les anciens modèles comme le Galaxy Note8.

Verizon a fixé le crédit d’échange à 800 $, de sorte que le téléphone commence à 400 $. Même ainsi, un ancien iPhone 7 vous rapportera 800 $ en crédit, il en va de même pour une variété d’appareils Samsung, Google, OnePlus et autres.

Les prix US Cellular commencent à 450 $ pour le S23 Ultra, mais le commerce du crédit varie considérablement – ​​ce prix n’est réalisable que si vous envoyez quelque chose comme un Galaxy Z Fold4 (d’une valeur de 750 $).

T-Mobile offre jusqu’à 1 000 $ de crédit d’échange pour les forfaits Magenta MAX, jusqu’à 500 $ pour les autres. Vous devrez entrer l’IMEI de votre ancien appareil pour savoir combien il vaut.





Passant aux modèles plus petits, le Galaxy S23 peut être à vous gratuitement sur Verizon et AT&T car à peu près tout est évalué à 800 $. Il en va de même pour le S23 +, sauf que le crédit d’échange est fixé à 1 000 $, correspondant au prix du téléphone. Vraiment, vous n’obtiendrez pas 1 000 $ pour un LG V50 ThinQ ailleurs.









Les prix que nous avons énumérés ci-dessus sont pour une unité déverrouillée sans échange. Sans opérateur pour augmenter les offres, les valeurs d’échange des appareils plus anciens varient un peu, par exemple un S22 Ultra vous rapportera 500 $, un iPhone 13 Pro Maximum 560 $.

Nous avons également inclus des liens Amazon, qui concernent les modèles sans carte SIM. Amazon ajoute des cartes-cadeaux (100 $ pour les S23 Ultra et S23+, 50 $ pour le S23) pour réduire le prix effectif des téléphones.

La série Samsung Galaxy Book3 est également en précommande. À partir du produit phare Galaxy Book3 Ultra, la configuration de base a un processeur Intel Core i7. En outre, vous bénéficiez d’une mise à niveau de stockage gratuite de 512 Go à 1 To, la RAM est de 16 Go. Il y a un GPU Nvidia RTX 4050 à l’intérieur. Si vous choisissez la version Core i9 de l’ordinateur portable, vous obtiendrez à la place un RTX 4070 et 32 ​​Go de RAM. Échanger un vieil ordinateur portable, un téléphone, une tablette ou une smartwatch est une option pour faire baisser le prix.

Les Galaxy Book3 360, Book3 Pro et Book3 Pro 360 sont également équipés de processeurs i7. Pas d’option i9, cependant, et vous comptez sur les graphiques Intel Iris Xe. Du côté positif, vous bénéficiez toujours de la mise à niveau gratuite du stockage.

Canada

En se déplaçant vers le nord au Canada, il n’y a pas d’offres de transporteur, mais vous pouvez obtenir les modèles S23 dans des couleurs exclusives. Le Galaxy S23 Ultra est disponible en Graphite, Sky Blue, Lime et Red, les deux autres n’ajoutent que Graphite et Lime à la palette habituelle de quatre couleurs (Cream, Phantom Black, Green et Lavender).













Le Galaxy Book3 Ultra n’est pas encore disponible en précommande, mais son prix commence à 3 000 $CAN. Amazon a une liste et affiche une date d’expédition du 22 février. Les autres modèles Galaxy Book3 peuvent être pré-commandés maintenant et ils sont livrés avec une paire gratuite de Galaxy Buds2.

Notez qu’Amazon n’a pas tous les SKU disponibles, le prix minimum est donc inférieur.

Samsung.com a des couleurs exclusives pour la série S23. Le Galaxy S23 Ultra est disponible en Graphite, Sky Blue, Lime et Red, les deux autres n’ajoutent que Graphite et Lime à la palette habituelle de quatre couleurs (Cream, Phantom Black, Green et Lavender). Les précommandes sont disponibles avec un S22 Ultra (128 Go) à 600 £, par exemple.

Consultez également les liens Amazon, il y a un crédit d’échange amélioré en jeu, 150 £ pour l’Ultra et 100 £ pour les deux autres. De plus, vous pouvez obtenir une paire de Galaxy Buds2 pour un petit supplément ou un étui Buds2 +. Par exemple, le boîtier S23 + Buds2 + ne coûte que 30 £ de plus que le téléphone.













La version de base du Galaxy Book3 Ultra dispose d’un processeur Intel Core i7, d’un RTX 4050 et de 16 Go de RAM. Vous pouvez choisir à la place les i9 et RTX 4070 plus puissants, mais la RAM n’atteindra pas 32 Go comme dans d’autres régions.

Le stockage est mis à niveau gratuitement à 1 To et vous pouvez utiliser une remise de 10 % lors de l’achat d’un téléphone Galaxy S23, d’un casque Buds2 Pro ou d’une tablette Tab S8. La mise à niveau de stockage et la remise de 10 % sont également disponibles pour les autres modèles de Galaxy Book3.

Allemagne

En Allemagne, vous pouvez échanger un ancien appareil et obtenir un crédit supplémentaire ou obtenir une remise à la place. Pour le Galaxy S23 Ultra, vous pouvez avoir 150 € en plus de ce que vaut votre ancien appareil (téléphone, tablette ou montre) ou une réduction de 100 €. Pour les Galaxy S23 et S23+, il s’agit soit d’un bonus de 100 € lors de l’échange, soit d’une remise de 50 €. Samsung offre une remise de 15 € sur Samsung Care+ avec les trois téléphones.

Amazon propose un échange amélioré, c’est-à-dire une remise supérieure de 150 € lors de l’achat du S23 Ultra et de 100 € pour les deux autres (si vous renvoyez un ancien appareil).













En ce qui concerne les ordinateurs portables, tous les modèles de Galaxy Book3 proposés sur Samsung.com bénéficient désormais d’un bonus de reprise de 100 € et sont livrés avec une paire gratuite de Galaxy Buds2 dans la couleur de votre choix. Le stockage est mis à niveau à 1 To gratuitement.

Si vous regardez le Galaxy Book3 Ultra, la configuration de base est i7/16 Go/1 To/RTX 4050, mais vous pouvez passer au i9/32 Go/1 To/RTX 4070 à la place.

Inde

Contrairement à d’autres régions, seul le Galaxy S23 dispose d’une mise à niveau de mémoire gratuite. Mais c’est aussi le seul à commencer avec 128 Go de stockage, ce qui l’amène au niveau des deux autres – 256 Go. Mais si vous voulez un Galaxy S23+ ou S23 Ultra avec 512 Go de stockage, vous devrez payer un supplément.

Ne manquez pas les liens Amazon aussi. L’offre S23 Ultra est légèrement plus élevée (seulement 5 000 ₹ de plus), mais cela inclut une Galaxy Watch4 Classic et des Galaxy Buds2. Le S23 + coûte le même prix que sur Samsung.com, mais vous pouvez obtenir le Galaxy Watch4 pour un supplément de 3 000 ₹. Vous pouvez faire baisser le prix du petit Galaxy S23 de 5 000 ₹ en cliquant sur le coupon sur Amazon.