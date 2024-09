Les précommandes PS5 pour le 30e anniversaire se sont épuisées à une vitesse frustrante

Tout le monde l’avait vu venir, mais c’était quand même décevant à voir. Les fans étaient saliver devant la collection PlayStation 5 du 30e anniversaireun doublé de nostalgie et d’esthétique soignée, lorsqu’il a été révélé plus tôt ce mois-ci. Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux regardaient fixement les écrans de précommande PlayStation Direct alors qu’ils les regardaient se vendre alors qu’ils attendaient dans des files d’attente en ligne confuses et luttaient contre les boutons de sites Web défectueux.

La collection 30ème anniversaire est passé en précommande plus tôt dans la journée et il s’avère que le pack PS5 Pro en édition limitée, dont seulement 12 300 exemplaires ont été fabriqués, n’était pas la seule chose qui semblait impossible à obtenir. Les précommandes pour le pack PS5 slim de style PS1, le portail PS et le contrôleur DualSense ont également disparu presque immédiatement, soulevant l’éternelle question de savoir pourquoi Sony ne fabrique pas autant de ces articles que les gens le souhaitent.

La panique a commencé du jour au lendemain lorsque des anecdotes ont commencé à affluer en provenance d’Australie et du Royaume-Uni selon lesquelles les précommandes, devenues disponibles à 10h00, heure locale dans chaque région, ont commencé à disparaître immédiatement, suivies par des listes de revendeurs apparaissent sur eBay pour un prix allant de cinq à dix fois le prix de détail suggéré. Alors que l’heure de précommande du 30e anniversaire approchait aux États-Unis, les gens ont essayé de charger la page PlayStation Direct plus tôt que prévu, pour ensuite se retrouver dans une file d’attente avec des temps d’attente estimés à plus d’une heure.

La confusion initiale a été aggravée par le fait que Sony n’a jamais vraiment donné aux fans une idée claire de ce à quoi s’attendre du processus de précommande. Après avoir dévoilé la collection PS5 du 30e anniversaire, il a simplement annoncé qu’elle serait disponible à l’achat à partir du 26 septembre sans préavis d’heure de début officielle ni même de prix. Essentiellement, comment cela fonctionnait, c’est que les personnes qui essayaient de commander sur PlayStation Direct étaient placées dans une salle d’attente pour obtenir une place aléatoire dans la file d’attente et pouvoir commander ce qui restait, ce qui pour la plupart des gens, moi y compris, ne semblait être rien. .

Était-ce parce que je ne suis pas entré plus tôt dans la salle d’attente ? Ou ai-je simplement eu une mauvaise place dans la file d’attente ? Y avait-il une meilleure façon de procéder ? Il y a eu des rapports anecdotiques selon lesquels des personnes arrivaient au magasin pour ensuite être renvoyées dans la salle d’attente. Une fois dans le magasin, c’était toujours déroutant d’essayer d’acheter des choses. Même les articles qui n’apparaissaient pas comme épuisés, comme le contrôleur PS1 DualSense, ne pouvaient pas être achetés en cliquant sur « Ajouter au panier ».

Il semble que les personnes qui voulaient juste le contrôleur à 80 $ ont eu plus de chance en passant par des détaillants comme Amazon, Best Buy et GameStop, dont les précommandes pour les contrôleurs PS5 arrivent en même temps que PlayStation Direct. Cependant, ceux-ci se sont également vendus assez rapidement. Il est possible que des stocks supplémentaires soient libérés par vagues, comme Sony l’a fait lorsque la demande a fait exploser l’offre avec le lancement initial de la PS5. Mais je ne sais pas non plus pourquoi Sony n’essaie pas simplement de vendre autant de contrôleurs de style PS1 que possible, du moins pour ceux qui commanderont dans les prochains mois.

C’est l’option la moins chère pour les fans qui souhaitent faire partie du battage médiatique de l’anniversaire, ou qui aiment tout simplement vraiment l’idée de canaliser toutes ces nuits qu’ils ont passées devant leur PS1 d’origine à l’ère moderne. Peut-être que Sony testait simplement la demande initiale et reviendrait plus tard avec un sac sans fond du Père Noël contenant des objets PS5 du 30e anniversaire pour les vacances. Sinon, les contrôleurs PS5 DualSense du 30e anniversaire sont déjà disponibles jusqu’à 200 $ sur eBay.