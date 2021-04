Les coloris violets des iPhone 12 et 12 mini sont en précommande dans le monde entier, tout comme les AirTags tant attendus. Les premières unités des smartphones et des balises seront disponibles dans une semaine à partir du 30 avril.

Il semble qu’Apple coordonne le lancement à l’échelle mondiale, le départ est prévu pour 12 heures UTC, soit tôt le matin pour les États-Unis et le Canada, l’après-midi pour le Royaume-Uni et l’Europe ou le soir pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

L’iPhone 12/12 mini violet coûte le même prix que les quatre autres couleurs, à savoir 750/650 USD, 800/700 GBP, 900/800 EUR, 70 000/53 000 INR. Bien sûr, si vous avez un ancien appareil à échanger, vous pouvez baisser ces prix.

Quant aux AirTags, ils sont de 30 USD pour un ou de 100 USD pour un pack de quatre. Bien que vous souhaitiez peut-être prendre quelques accessoires (les étiquettes nues n’ont aucun moyen d’être attachées à quoi que ce soit), ce qui augmentera le coût.







Les mini étuis et portefeuilles pour iPhone 12/12 reçoivent également de nouvelles couleurs

Dirigez-vous vers le apple.com si vous souhaitez prendre un iPhone violet ou un AirTag. À propos, Apple a également dévoilé de nouveaux étuis pour l’iPhone 12/12 mini et un nouveau portefeuille MagSafe, afin que vous puissiez toujours profiter d’une nouvelle couleur même si vous avez déjà un téléphone.