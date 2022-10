Les précommandes Pixel 7 et 7 Pro commencent, Pixel Watch également disponible

La série Pixel 7 est en précommande aujourd’hui sur certains marchés, tout comme la nouvelle montre. Vous pouvez en savoir plus sur les téléphones ici et sur la montre ici. Prêt? Parlons maintenant du prix.

Aux États-Unis, un Google Pixel 7 (128 Go) vous coûtera 900 $, en Europe, ce sera 900 € et au Royaume-Uni, vous regardez 850 £. Vous pouvez également saisir la version 256 Go pour 1 000 $/1 000 €/950 £ ou celle de 512 Go pour 1 100 $ (celle-ci est uniquement aux États-Unis, apparemment). Le téléphone est également lancé en Inde dans le cadre d’un partenariat avec Flipkart avec des prix à partir de 85 000 ₹.

Le Google Pixel 7 peut également être précommandé aujourd’hui si vous avez la chance de vivre dans le nombre limité de pays où il est disponible. Le modèle de base de 128 Go coûte 600 $/650 €/600 £. L’option 256 Go peut être la vôtre pour 700 $/750 €/700 £. En Inde, le modèle de base est de 60 000 ₹.

Les expéditions de la série Pixel 7 commenceront le 13 octobre. Les téléphones seront disponibles via la boutique en ligne officielle de Google, bien sûr, mais ils seront également proposés par les principaux détaillants.

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez trouver les Pixel 7 et 7 Pro sur Meilleur achatpar exemple.

Cette année, Google a élargi la disponibilité des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, voici la liste complète des pays où ces deux seront vendus officiellement :

Si vous commandez le Pro avant le 18 octobre, Google lancera une Pixel Watch gratuite, la version LTE, d’une valeur de 430 €. Le Pixel 7 vanille reçoit les Pixel Buds Pro (d’une valeur de 220 €) en bonus de précommande.

La Google Pixel Watch a également été dévoilée aujourd’hui, la première smartwatch de Google. Vous pouvez vous procurer une version Wi-Fi uniquement pour 380 € ou vous pouvez avoir la liberté de laisser votre téléphone à la maison avec le modèle LTE à 430 €.

Comme les téléphones, la Pixel Watch sera disponible via Google ainsi que des détaillants tiers comme Meilleur achat.