Les précommandes OnePlus 10T sont maintenant ouvertes

Cela fait un mois que OnePlus a annoncé le OnePlus 10T et pourtant il n’est toujours pas arrivé. Il y a eu quelques baisses limitées qui pourraient vous en amener une tôt, mais le téléphone n’a généralement pas été disponible à l’achat. À partir d’aujourd’hui, nous nous rapprochons de ce qui se passe avec les précommandes désormais ouvertes.

Le OnePlus 10T peut être précommandé sur le site Amazon, Best Buy ou OnePlus d’aujourd’hui jusqu’au 28 septembre. Le 10T est disponible en deux modèles, l’un avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (649 $) ou 16 Go de RAM et 256 Go de stockage (749 $) . Pendant toute la durée de la précommande sur Amazon ou Best Buy, OnePlus propose ce modèle haut de gamme de 16 Go au prix du modèle de 8 Go.

Alors que T-Mobile est le seul partenaire opérateur pour le 10T, OnePlus nous assure que le téléphone fonctionnera également sur 4G et 5G d’AT&T et Verizon. Ils n’ont pas précisé de quels réseaux 5G nous parlons, mais sachez simplement que 5G mmW ne fait pas partie des bandes prises en charge.

Voici notre avis sur le OnePlus 10T pour ceux qui l’ont manqué.

Liens de précommande: