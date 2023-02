Les précommandes mondiales du Samsung Galaxy Book3 Ultra commencent aujourd’hui

Samsung a dévoilé la série d’ordinateurs portables Galaxy Book3 aux côtés de la gamme de smartphones Galaxy S23 lors de l’événement Unpacked du 1er février. Aujourd’hui, la société a fait de nouvelles annonces : les précommandes du Book3 Pro et du Book3 Pro 360 étaient le double de celles de la série Book2 l’année dernière et, plus important encore, le Galaxy Book3 Ultra est désormais en précommande dans le monde entier.

Les ventes et la disponibilité sont prévues pour le 22 février en Europe et aux États-Unis, tandis que les clients indiens doivent attendre le 15 mars.

Le Galaxy Book3 Ultra est l’ordinateur portable Samsung le plus puissant de tous les temps. Son boîtier de 16 pouces pesant 1,8 kg contient un chipset Intel de 13e génération et une batterie de 76 Wh. Il existe deux versions, une option plus abordable avec le processeur Core i7-13700H, le GPU RTX4050, 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de SSD NVMe et une configuration plus puissante avec Core i9-13900H, RTX4070, 32 Go de RAM et 1 To de stockage.

Le duo sera disponible en Corée, aux États-Unis, aux États-Unis, en France et en Allemagne à partir de 2 799 €/2 400 $/2 449 £. L’Inde n’obtiendra que la version la plus chère, qui coûtera 3 699 € / 3 000 $ / 281 000 INR. Il existe des offres locales, comme les États-Unis offrant deux fois plus de stockage pour le même prix, tandis que l’Inde propose des remises pour les lève-tôt.