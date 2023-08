Les précommandes Galaxy Z Flip5 et Z Fold5 aux États-Unis et au Canada se terminent aujourd’hui, dernière chance pour la mise à niveau gratuite

Aujourd’hui est le dernier jour des précommandes aux États-Unis et au Canada pour le Samsung Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5. Cela signifie que c’est votre dernière chance de profiter des avantages de la précommande, comme une mise à niveau gratuite du stockage de 256 Go à 512 Go.

Si vous voulez prendre le téléphone de Samsung États-Unis, l’utilisation de ce lien vous rapportera un bonus de crédit Samsung de 50 $ en plus de la mise à niveau du stockage. Samsung a des unités Z Fold5 en stock, bien que les deux couleurs exclusives Samsung.com prennent plus de temps à être expédiées.

Et si vous aviez besoin de preuves que le Z Flip5 est le plus populaire des deux, vous pouvez obtenir la version Graphite d’ici le 17 août, les autres sont diffusées le 25 août ou plus tard – la couleur jaune exclusive est même diffusée le 8 septembre.

Vous pouvez également tenter votre chance avec Amazon – il a Mint Galaxy Z Flip5 en stock, plus Phantom Black et Icy Blue Galaxy Z Fold5 unités.

Les choses s’annoncent beaucoup mieux Samsung Canadaqui a la plupart des couleurs en stock et prêtes à être expédiées la semaine prochaine.

Jetez aussi un coup d’œil à Amazon Canada, le Galaxy Z Flip5 obtient la mise à niveau de stockage gratuite et un coupon de 175 $ CA (le prix de base est de 1 300 $ CA), le Galaxy Z Fold5 commence à 2 375 $ CA et vous pouvez obtenir le même coupon de 175 $ CA.