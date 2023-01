Les précommandes du Tecno Phantom X2 Pro Indian ouvrent la semaine prochaine

Tecno a confirmé le lancement du Phantom X2 Pro en Inde plus tard ce mois-ci. Les précommandes débuteront le 17 janvier via Amazonie Inde. Tecno propose des offres spéciales en ligne, notamment une remise de 5 000 INR sur le X2 Pro avec un échange de smartphone, ainsi que 12 mois d’abonnement gratuit à Amazon Prime et 6 mois d’EMI sans frais.







Offres Tecno Phantom X2 Pro

Les offres hors ligne incluent une remise unique de 2 000 INR lors de la promotion de lancement et un coffret cadeau gratuit pour les 600 premiers clients. Les 50 premiers clients seront éligibles pour une mise à niveau gratuite vers le Phantom X3 une fois qu’il sera lancé.

Nous avons déjà testé le Phantom X2 Pro et avons été impressionnés par sa caméra rétractable et son design unique. Les performances de la caméra portrait du X2 Pro sont sans doute les meilleures du marché et le reste de la fiche technique est également assez puissant. Le Phantom X2 Pro dispose également d’un superbe écran AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz et le chipset Dimensity 9000 peut se défendre contre les meilleurs.

Source