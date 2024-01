Les précommandes du Samsung Galaxy S24 sont 38 % supérieures à celles du Galaxy Note 10 en Corée

Samsung a reçu un formidable écho pour son premier téléphone AI, le Galaxy S24. Après son dévoilement le 17 janvier, la série de smartphones est devenue disponible en précommande dans plusieurs régions du monde, et elle a connu un énorme succès en ce qui concerne la période de précommande. En effet, le Galaxy S24 semble avoir dépassé le smartphone haut de gamme le plus vendu de Samsung, le Galaxy Note 10, en termes de précommandes.

Le Galaxy S24 bat des records de précommandes en Corée du Sud, dépassant le Galaxy Note 10

La firme sud-coréenne annoncé qu’il a reçu 1,21 million de précommandes pour le Galaxy S24 en une semaine après la période de précommande ouverte le 19 janvier en Corée du Sud. Cela représente une moyenne de 173 000 précommandes par jour, dépassant de loin les précommandes quotidiennes reçues pour la série Galaxy Note 10. Il s’agit du plus grand nombre de précommandes jamais reçues pour les séries haut de gamme Galaxy Note et Galaxy S de Samsung. Auparavant, le record de précommandes de téléphones Samsung concernait le Galaxy Note 10, qui avait reçu 125 000 commandes par jour au cours de sa période de précommande de 11 jours. Cela rend le nombre de précommandes du Galaxy S24 38 % plus élevé que celui du Galaxy Note 10.

Samsung a affirmé que ses magasins, dont Samsung Gangnam, étaient bondés suite à l’annonce du Galaxy S24. Suite à un tel succès massif, Samsung a prolongé la fin de la période de précommande du 31 janvier au 8 février. Samsung propose divers avantages de précommande pour la série Galaxy S24. L’un des avantages comprend une mise à niveau gratuite du stockage. Si vous payez pour l’équivalent de la version 256 Go de n’importe quel téléphone de la série Galaxy S24, vous obtiendrez la version 512 Go du smartphone.

Vous pouvez regarder notre vidéo pratique des Galaxy S24 et Galaxy S24+ ci-dessous.

Même en Inde, la série Galaxy S24 a battu des records de pré-réservation, recevant plus de 250 000 précommandes en trois jours. Cela dépasse de loin les précommandes reçues par Samsung pour le Galaxy S23. Il a reçu 250 000 précommandes pour la série Galaxy S23 en trois semaines, tandis que le Galaxy S24 y est arrivé en seulement trois jours. Sur d’autres marchés, Samsung a également reçu des chiffres de précommande améliorés pour la série Galaxy S24.

Couleurs et prix du Galaxy S24 en Corée du Sud

En Corée du Sud, les Galaxy S24+ et Galaxy S24 sont disponibles en quatre couleurs : Amber Yellow, Cobalt Violet, Marble Grey et Onyx Black. Le Galaxy S24 Ultra est lancé en quatre couleurs en Corée du Sud : Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Violet et Titanium Yellow.

La version 256 Go du Galaxy S24 coûte 1 155 000 KRW pour la version 512 Go. Le Galaxy S24+ est au prix de 1 353 000 KRW pour la version 256 Go et de 1 496 000 KRW pour la version 512 Go. La version 256 Go du Galaxy S24 Ultra coûte 1 698 400 KRW, tandis que la version 512 Go coûte 1 841 400 KRW. Sa version 1 To, exclusive à Samsung.com, est au prix de 2 127 000 KRW.

Vous pouvez regarder notre vidéo pratique du Galaxy S24 Ultra ci-dessous.

Samsung a également lancé des variantes de couleurs exclusives du Galaxy S24 et du Galaxy S24+ : Jade Green, Sandstone Orange et Sapphire Blue. Le Galaxy S24 Ultra sera disponible en trois couleurs exclusives : Titanium Blue, Titanium Green et Titanium Orange. Ces couleurs seront disponibles dans les magasins Samsung.com et Samsung Gangnam.