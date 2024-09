Les précommandes du 30e anniversaire de la PS5 étaient un gâchis et plus de prises de jeu

Cette semaine, Sony a ouvert les précommandes pour les articles de sa collection PlayStation 5 du 30e anniversaire, et pour beaucoup au moins, l’expérience d’essayer d’acquérir quoi que ce soit était une expérience de confusion et de frustration. Nous vous parlerons également d’un superbe jeu de plateforme d’arcade appelé Bzzzt qui est maintenant disponible sur Switch, explorez comment la TwitchCon vise à être un espace inclusif et déplorez comment, avec le retard de Les ombres d’Assassin’s Creed Jusqu’en février prochain, ce mois-là pourrait atteindre une masse critique de grands jeux passionnants. Tout cela et bien plus encore dans les pages à venir.