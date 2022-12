Les précommandes de Xiaomi 13 sont en ligne malgré le lancement reporté

L’annonce de la série Xiaomi 13 a été reportée à la suite du décès de Jiang Zemin – l’ancien secrétaire général du Parti communiste chinois. La société de smartphones n’a toujours pas annoncé de nouvelle date de lancement, mais cela n’empêche pas les détaillants en ligne d’obtenir l’argent des utilisateurs impatients.

Les sites Web d’actualités ont signalé que les précommandes pour Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro sont déjà en ligne, et certaines personnes ont en fait payé l’acompte de 999 CNY (142 $), malgré le fait que les téléphones ne sont pas officiels.

Le Xiaomi 13 Pro serait le successeur du Xiaomi 12S Ultra avec un appareil photo principal de 50 MP et un capteur Sony IMX989 de 1″ derrière l’objectif. Le Xiaomi 13, quant à lui, est censé être un produit phare abordable et compact avec une lunette fine, un OLED plat à l’avant et des côtés plats.

Selon une source, le Xiaomi 13 sera légèrement plus grand, juste d’un millimètre ou deux, par rapport à son prédécesseur Xiaomi 12. Ses mesures seront de 152,8 x 71,5 x 7,98/8,1 mm, et il pèsera 189/185 grammes, le différence venant du panneau – c’est du verre ou du simili cuir.

Les mesures du Xiaomi 13 Pro seraient de 163,7 x 74,6 x 8,4/8,7 mm avec un poids de 229/210 grammes – ici, la variante la plus lourde mais la plus fine est avec un dos en céramique, cette dernière option étant à nouveau en cuir.

