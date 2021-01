Sony est sur le point de lancer la console PlayStation 5 en Inde, avec les précommandes pour la console PlayStation de nouvelle génération à partir du 12 janvier. Avant la mise en ligne des précommandes, Sony a publié des directives pour les acheteurs qui achètent la PlayStation 5 console en Inde, indiquant que la console sera prête pour les pré-réservations sur divers canaux en ligne et hors ligne. La société a en outre exhorté les acheteurs potentiels à garder à l’esprit leur santé et leur sécurité avant de se rendre physiquement dans un magasin pour des précommandes.

Sony, dans sa publication, a déclaré que la PlayStation 5 serait disponible en précommande sur Amazon, Flipkart, Croma, Reliance Digital, Games The Shop, Shop at Sony Center, Vijay Sales et certains autres détaillants autorisés qui prennent des pré- ordres. « Gardant à l’esprit la situation actuelle, Sony Inde exhorte tous ses clients à garder à l’esprit leur santé et leur sécurité avant de se rendre physiquement dans un magasin pour une précommande et leur conseille d’appeler le détaillant local avant de se rendre », a déclaré Sony. En outre, la société a également donné un numéro sans frais pour les coordonnées et l’adresse des détaillants locaux prenant des précommandes. Les clients peuvent également appeler le numéro gratuit de Sony 1800-103-7799 en cas de doute ou de questions.

Sony a annoncé le lancement de la PlayStation 5 pour l’Inde plus tôt ce mois-ci. Les ventes de PlayStation 5 commenceront le 2 février et les précommandes commenceront le 12 janvier. Avant la date des précommandes, il est rapporté que Sony retardera encore l’introduction de la PlayStation 5 Digital Edition en Inde, avec la PS5 Webcam HD, les casques Pulse 3D et la station de chargement DualSense.

La PlayStation 5 est au prix de Rs 49 990 pour l’édition disque, tandis que l’édition numérique a été au prix de Rs 39 990 en Inde. L’édition numérique et la PS5 standard sont identiques en termes de spécifications, à l’exception de la présence ou de l’absence du lecteur de disque.