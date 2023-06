Les précommandes de Nothing Phone (2) en Inde commencent le 29 juin

Le Nothing Phone (2) sera dévoilé le 11 juillet, cependant, les fans en Inde pourront en précommander un dès le 29 juin (ce jeudi). Bon, ce n’est pas tout à fait une « pré-commande », vous pouvez vous inscrire sur Page de destination de Flipkart et réserver une unité ainsi que marquer des avantages.

Les précommandes réelles commencent le 11 juillet (du moins c’est à ce moment-là que le paiement intégral est dû), le 29 juin est le moment où Flipkart commence à accepter les dépôts de 2 000 ₹ des personnes qui veulent un téléphone (2). Ce dépôt est remboursable et vous donne droit à une remise de 50 % sur l’oreille (bâton) (dont le PDSF est de 10 000 ₹ mais coûte actuellement 7 000 ₹) ainsi qu’à 50 % sur le « forfait d’accessoires Nothing ». Le cashback des « grandes banques » sera également disponible.

Vous devrez choisir entre le 11 juillet (21h) et le 20 juillet (23h59) – si vous voulez le Nothing Phone (2), choisissez le modèle qui vous plaît le plus et payez le reste du prix. Sinon, récupérez votre acompte. Flipkart ne le dit pas explicitement, mais nous supposons que l’expédition commence le 21 juillet (ou peu après).









Avantages et règles de précommande

Rien n’a déjà confirmé plusieurs détails clés sur le téléphone (2), voici ce que nous savons jusqu’à présent. L’événement du 11 juillet comblera les lacunes, il ne s’agira donc pas d’une précommande aveugle.

