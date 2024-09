Les précommandes de l’iPhone 16 sont presque là. Trouvez les meilleures offres pour obtenir l’iPhone exact que vous souhaitez

Voir chez Apple La série Apple iPhone 16 dans l’Apple Store Économisez jusqu’à 1 000 $ avec les offres des opérateurs Voir sur T-mobile La série Apple iPhone 16 chez T-Mobile Jusqu’à 1 000 $ de rabais avec reprise Voir chez AT&T La série Apple iPhone 16 chez AT&T Jusqu’à 1 000 $ de rabais avec un échange admissible Voir chez Verizon Série Apple iPhone 16 chez Verizon Économisez jusqu’à 1 000 $ avec l’échange Voir chez Best Buy Apple iPhone 16 série chez Best Buy Économisez jusqu’à 1 000 $ avec les offres des opérateurs Voir chez Walmart La série Apple iPhone 16 chez Walmart Économisez jusqu’à 1 000 $ avec les offres des opérateurs Voir sur Visible La série Apple iPhone 16 chez Visible Économisez 360 $ sur le forfait Visible Plus à l’achat d’un iPhone Afficher plus (4 articles)



Lundi, l’événement Glowtime d’Apple a présenté l’Apple Watch Series 10 et les AirPods 4, mais la vedette du spectacle, comme d’habitude, était le nouvel iPhone. L’iPhone 16 est doté d’un nouveau bouton de lancement de l’appareil photo, de nouvelles couleurs comme l’outremer et de nouvelles fonctionnalités d’IA, euh, d’Apple Intelligence qui arriveront bientôt dans une mise à jour d’iOS 18.

Les nouveaux smartphones sophistiqués d’Apple sont susceptibles de s’envoler rapidement des étagères et des entrepôts, vous devrez donc peut-être avoir un doigt sur la gâchette rapide pour obtenir la combinaison exacte de taille, de capacité et de couleur que vous souhaitez dans un nouvel iPhone 16.

Nous vous présentons tout ce que vous devez savoir sur la manière et le moment de passer votre précommande, ainsi que les meilleures offres actuelles sur l’iPhone 16 des principaux opérateurs et détaillants. Nous continuerons à mettre à jour cette page au fur et à mesure que nous trouverons d’autres offres de précommande pour l’iPhone 16.

Regarde ça: Prise en main de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max 03:41

Quand sortira le nouvel iPhone 16 ?

La gamme iPhone 16 et 16 Pro d’Apple sera lancement le 20 septembre. C’est la date à laquelle ceux qui précommandent suffisamment tôt – par exemple juste au moment de l’ouverture des précommandes – peuvent s’attendre à recevoir leur nouvel appareil par la poste. C’est également la date à laquelle le stock en magasin sera disponible. Gardez à l’esprit que certaines configurations ont tendance à être « épuisées » en stock, ce qui signifie qu’il y a souvent des retards pour la couleur la plus populaire et la capacité de stockage d’un modèle donné.

Nous vous suggérons d’avoir quelques options de secours en tête si vous êtes déterminé à acheter un nouvel iPhone le 20 septembre ou peu de temps après.

Quand et comment puis-je passer une précommande pour l’iPhone 16 ?

Vous pouvez sélectionner le modèle d’iPhone 16 que vous souhaitez maintenant, puis le précommander lorsque les ventes commenceront le vendredi 13 septembre. Apple/Capture d’écran de Jeff Carlson/CNET

Si vous voulez être sûr d’être le premier dans la file d’attente virtuelle pour l’iPhone 16 d’Apple, prévoyez de précommander votre téléphone le plus tôt possible, surtout si vous pensez que la couleur sur laquelle vous avez jeté votre dévolu est également celle dont tout le monde parle autour de vous. Précommandes iPhone 16 débutera le vendredi 13 septembre, à 5 heures du matin, heure du PacifiqueCela s’applique au système de précommande en ligne d’Apple ainsi qu’à ceux des principaux détaillants et opérateurs.

Avant même que les précommandes ne commencent officiellement sur le site d’Apple, vous pouvez vous y rendre et spécifier exactement iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ou iPhone 16 Pro Max modèle que vous souhaitez. Sélectionnez votre modèle préféré, la couleur et la capacité de stockage, puis décidez si vous échangez un ancien iPhone, ce qui pourrait vous rapporter jusqu’à 650 $ sur le site d’Apple.

Choisissez ensuite un opérateur optionnel et une couverture AppleCare Plus (ou non) et cliquez sur le bouton bleu Préparez-vous pour la précommande bouton. Vous pouvez ensuite choisir les accessoires que vous souhaitez ajouter et saisir vos informations de paiement pour que tout soit prêt vendredi matin.

Dans quelles couleurs sont disponibles les téléphones iPhone 16 ?

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont disponibles en cinq coloris : noir, blanc, rose, « teal » (vert) et « ultramarine » (bleu). Les modèles iPhone 16 Pro sont disponibles en quatre finitions : un titane noir plus foncé, un titane blanc plus brillant, un titane naturel et un nouveau titane désert.

Le nouveau modèle de base de l’iPhone 16 est disponible en cinq couleurs « vibrantes ». Apple/Capture d’écran de James Martin/CNET

Combien coûtent tous les nouveaux modèles d’iPhone 16 ?

Les prix varient en fonction de la quantité de stockage, mais chaque modèle démarre à :

iPhone 16 : 799 $

iPhone 16 Plus : 899 $

iPhone 16 Pro : 999 $

iPhone 16 Pro Max : 1 199 $

Nous avons vu les nouveaux modèles d’iPhone 16 dans la salle de démonstration au siège d’Apple à Cupertino, en Californie. Lisa Eadicicco/CNET

Spécifications de la gamme iPhone 16 iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Prix ​​de départ 128 Go 799 $ 899 $ 999 $ N / A Prix ​​de départ 256 Go 899 $ 999 $ 1 099 $ 1 199 $ Prix ​​de départ 512 Go 1 099 $ 1 199 $ 1 299 $ 1 399 $ Prix ​​de départ 1 To N / A N / A 1 499 $ 1 599 $ Taille de l’écran 6,1 pouces 6,7 pouces 6,3 pouces 6,9 pouces Résolution de l’écran 2 556 x 1 179 2 796 x 1 290 2 622 x 1 206 2 868 x 1 320 Densité de pixels 460 ppp 460 ppp 460 ppp 460 ppp Processeur A18 A18 A18 Pro A18 Pro Logiciels mobiles iOS 18 iOS 18 iOS 18 iOS 18 Caméra Appareil photo fusionné 48MP, appareil photo ultra-large 12MP Appareil photo fusionné 48MP, appareil photo ultra-large 12MP Appareil photo fusion 48MP, appareil photo ultra-large 48MP, téléobjectif 5X Appareil photo fusion 48MP, appareil photo ultra-large 48MP, téléobjectif 5X Caméra frontale 12 mégapixels 12 mégapixels 12 mégapixels 12 mégapixels Capture vidéo 4K jusqu’à 60 ips 4K jusqu’à 60 ips 4K jusqu’à 120 ips 4K jusqu’à 120 ips Vitesse de la batterie/chargement Jusqu’à 22 heures de lecture vidéo Jusqu’à 27 heures de lecture vidéo Jusqu’à 27 heures de lecture vidéo Jusqu’à 33 heures de lecture vidéo Capteur d’empreintes digitales Aucun (Face ID) Aucun (Face ID) Aucun (Face ID) Aucun (Face ID) Connecteur USB-C USB-C USB-C USB-C

Comment fonctionnent les offres de reprise d’iPhone pour l’iPhone 16 ?

Certains opérateurs proposent jusqu’à 1 000 $ pour les échanges éligibles, ce qui pourrait vous permettre d’obtenir un iPhone 16 Pro gratuitement. Il est important de garder à l’esprit que la plupart des offres d’échange des opérateurs nécessitent que vous deveniez client et qu’elles s’appliquent souvent aux options de forfait les plus chères.

Certains détaillants proposant des programmes de reprise peuvent vous proposer des cartes-cadeaux à valoir sur vos futurs achats. Ainsi, vous n’aurez pas à vous engager dans un contrat pour profiter des économies réalisées en vous séparant de votre ancien appareil. Toutefois, ces offres ne sont pas forcément aussi intéressantes que les offres de reprise traditionnelles. Nous vous expliquons ci-dessous le montant que vous pouvez espérer recevoir en échangeant votre téléphone chez certains détaillants et opérateurs.

Quelles sont les meilleures offres iPhone 16 disponibles ?

Nous continuerons à mettre à jour la liste ci-dessous avec toutes les meilleures offres iPhone 16 auprès de tous les principaux détaillants et opérateurs américains à ce stade de précommande.

Vous pouvez précommander la série iPhone 16 sur l’Apple Store à partir du vendredi 13 septembre à 5 heures du matin PT (8 heures ET), la date d’arrivée prévue étant le 20 septembre. Apple propose déjà des offres de certains opérateurs avec les précommandes. Les clients Verizon existants peuvent économiser jusqu’à 930 $ avec reprise ; les clients AT&T peuvent économiser jusqu’à 800 $ avec reprise et les clients T-Mobile et Boost économisent jusqu’à 1 000 $ sans reprise requise.

T-Mobile proposera la gamme complète d’iPhone 16 en précommande à partir du vendredi 13 septembre, avec une disponibilité en magasin chez T-Mobile le 20 septembre. Les clients nouveaux et existants peuvent échanger un appareil éligible sur Go5G Next et obtenir un iPhone 16 Pro gratuitement ou jusqu’à 1 000 $ de réduction sur n’importe quel modèle d’iPhone 16. Ceux qui échangent et qui ont souscrit au forfait Go5G Plus peuvent obtenir un iPhone 16 gratuit ou jusqu’à 830 $ de réduction sur tout autre modèle d’iPhone 16. Si vous avez un autre Go5G, vous pouvez toujours bénéficier de l’iPhone 16 ou d’une réduction allant jusqu’à 830 $ si vous échangez et ajoutez une nouvelle ligne.

AT&T prend en charge les précommandes pour la gamme iPhone 16 à partir du vendredi 13 septembre à 5 h 00 PT (8 h 00 HE). Vous pouvez obtenir jusqu’à 1 000 $ de réduction sur l’iPhone 16 Pro et 16 Pro Max et jusqu’à 830 $ de réduction sur l’iPhone 16 et 16 Plus, avec une reprise éligible. Cela vous permet essentiellement d’obtenir un iPhone 16 ou 16 Pro gratuitement. Ces remises sont réparties sur 36 mois sous forme de crédits de facture. Les appareils admissibles sont les téléphones intelligents dont la valeur de reprise minimale est de 180 $ pour un rabais allant jusqu’à 1 000 $ sur l’iPhone 16 Pro ou 16 Pro Max. Pour les autres téléphones de la série, l’appareil à reprendre doit avoir une valeur minimale comprise entre 130 $ et 179 $. De plus, les clients doivent souscrire ou bénéficier d’un forfait voix et données illimité.

À partir de ce vendredi 13 septembre, vous pouvez précommander la gamme iPhone 16 sur le site de Boost, sa boutique Amazon ou l’Apple Store. Achetez un iPhone 16 avec un forfait illimité de 25 $ par mois et vous pourrez bénéficier d’une année entière gratuite de service mobile Boost Unlimited 5G ou opter pour une remise allant jusqu’à 1 000 $ sur un appareil, sans échange requis. Choisissez d’obtenir le service mobile Boost via les Apple Stores ou le site Web d’Apple et échangez un iPhone éligible via Apple pour recevoir entre 180 $ et 650 $ de crédits supplémentaires.

Xfinity Mobile proposera l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max, qui seront tous disponibles en précommande à partir du vendredi 13 septembre et seront disponibles le 20 septembre. Il proposera également les AirPods 4 ainsi que les dernières montres Apple, qui peuvent être précommandées dès maintenant et disponibles le 20 septembre. À l’heure actuelle, aucun accord n’a été annoncé, mais nous prévoyons qu’ils seront comparables à ceux des autres transporteurs et nous mettrons à jour cet article en conséquence une fois qu’ils seront annoncés.

Verizon proposera la série iPhone 16 en précommande à partir du vendredi 13 septembre, avec une disponibilité le vendredi 20 septembre. Ils proposent déjà un certain nombre d’offres. Les clients Verizon nouveaux et existants bénéficiant du forfait Unlimited Ultimate peuvent obtenir un iPhone 16 Pro gratuitement ou jusqu’à 1 000 $ de réduction sur un autre téléphone de la gamme iPhone 16, lorsque vous échangez n’importe quel téléphone dans n’importe quel état. Si vous optez pour l’offre Unlimited Plus, vous pouvez obtenir jusqu’à 830 $ de réduction ou choisissez le forfait Unlimited Welcome et vous pouvez toujours obtenir jusqu’à 415 $ de réduction sur les téléphones de la série iPhone 16. Si vous passez à Verizon ou ajoutez une nouvelle ligne, vous pouvez obtenir un iPhone 16 Pro pour seulement 10 $ par mois avec le forfait Ultimate Unlimited (36 mois) ou 15 $ par mois avec le forfait Unlimited Plus. Et enfin, il y a la possibilité d’apporter votre propre appareil et d’ajouter une nouvelle ligne pour recevoir un crédit promotionnel : 360 $ si vous optez pour le forfait Unlimited Plus ou 540 $ si vous optez pour le forfait Unlimited Ultimate. Ce crédit promotionnel est appliqué sur 36 mois.

Best Buy lance les précommandes de la série iPhone 16 le 13 septembre à 5 h 00 PT (8 h 00 HE) et si vous achetez votre nouvel iPhone via Best Buy avec une activation et un échange qualifiés via AT&T, vous pouvez économiser jusqu’à 1 000 $ sur l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max.

Walmart propose la gamme iPhone 16 en précommande le 13 septembre, avec une disponibilité le 20 septembre. Bien que Walmart ne propose aucune offre de modèle déverrouillé, vous pouvez économiser sur les options des opérateurs via AT&T. Les clients AT&T nouveaux et existants peuvent échanger un appareil éligible d’une valeur de 130 $, vous pouvez obtenir jusqu’à 830 $ de réduction ; si vous avez un appareil à échanger d’une valeur de 180 $, vous pouvez économiser jusqu’à 1 000 $ sur l’iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Vous devrez activer une nouvelle ligne ou mettre à niveau votre ligne vers un forfait éligible si vous n’en avez pas déjà un.

Achetez un téléphone de la gamme iPhone 16 chez Visible et obtenez 360 $ pour votre service Visible Plus. Il vous suffit de vous inscrire à Visible sur une nouvelle gamme de services, d’acheter un appareil éligible soit au moment du paiement de l’appareil, soit au prix de détail complet, de sélectionner le forfait Visible Plus et d’activer votre service dans les 30 jours. Vous bénéficierez d’une remise de 10 $ sur votre service mensuel pendant une période de 36 mois, pour une économie totale de 360 ​​$.

Vous souhaitez profiter d’une offre sur les modèles iPhone précédents ? Notre tour d’horizon des meilleures offres iPhone comprend des promotions sur l’iPhone 15, l’iPhone SE et bien plus encore.