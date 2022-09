La nouvelle gamme d’iPhone 14 d’Apple a été dévoilé la semaine dernière, avec précommandes coup d’envoi le 9 septembre avant le iPhone 14 mis en vente le 16 septembre.

Mais les précommandes des iPhone 14 et 14 Plus sont inférieur aux précommandes du précédent iPhone 13selon l’analyste Apple Ming-Chi Kuo.

“Les iPhone 14 et 14 Plus seront en stock le jour du lancement, reflétant une demande terne. Dans l’état actuel des choses, le résultat de la précommande pour l’iPhone 14 et 14 Plus est pire que l’iPhone SE 3 et l’iPhone 13 mini”, a écrit Kuo dans un article de blog. Lundi. “L’iPhone 14 Plus est le remplaçant de l’iPhone 13 mini. Cependant, le résultat de précommande de ce nouveau produit est nettement inférieur aux attentes, ce qui signifie que la stratégie de segmentation des produits d’Apple pour les modèles standard échoue cette année.”

En conséquence, les prévisions d’expédition pour novembre pour les iPhone 14 et 14 Plus pourraient être réduites d’ici quelques semaines, a prédit l’analyste.

En revanche, un délai de livraison de plus de quatre semaines pour le iPhone 14 Pro et Pro Max “peut refléter une bonne demande.” Les dates de livraison pour le iPhone 14 Pro et Pro Max glissé en octobre dans les heures suivant les précommandes ouverture.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.