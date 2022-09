Apple a commencé à mettre à jour les statuts de commande pour certaines précommandes d’iPhone 14, avec une poignée de clients se rendant sur les réseaux sociaux pour partager des captures d’écran de l’application Apple Store, qui affiche désormais leurs commandes à l’étape “Préparer l’expédition”.

Les livraisons et les ramassages en magasin pour les nouveaux appareils commencent le vendredi 16 septembre. Lorsqu’un statut de commande passe à “Préparer l’expédition”, la commande ne peut plus être annulée et Apple commence à emballer la commande et à la préparer pour l’expédition. .

Tous les clients qui ont précommandé un iPhone 14 ou un iPhone 14 Pro avec livraison le jour du lancement ne verront probablement pas encore le statut de leur commande passer à “Préparer l’expédition”. Les statuts changent au fur et à mesure que chaque commande individuelle est traitée, il faut donc un certain temps à Apple pour traiter toutes les commandes passées directement sur l’Apple Store en ligne lorsqu’il est en ligne le vendredi.

Les estimations d’expédition pour les nouveaux appareils ont rapidement glissé en octobre pour la plupart, sinon la totalité, des couleurs et des configurationsavec Apple.com montrant très peu d’emplacements Apple Store offrant des options de ramassage le jour du lancement pour les nouveaux appareils.