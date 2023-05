Les précommandes de Huawei Watch 4 et Watch 4 Pro commencent le 8 juin, la vente commence deux poireaux plus tard

Huawei a présenté la Watch 4 et la Watch 4 Pro avec prise en charge eSIM le 9 mai lors du dévoilement mondial du produit phare P60 Pro et du Mate X3 pliable. Les responsables de l’entreprise n’ont alors révélé aucun détail sur la disponibilité des appareils portables, mais nous avons maintenant les informations officielles.

Huawei commencera la précommande de Watch 4 et Watch 4 Pro le 8 juin et commencera à vendre les wearables deux semaines plus tard, le 22 juin.









Caractéristiques de la Huawei Watch 4

La Watch 4 et la Watch 4 Pro sont livrées avec une autonomie impressionnante et des temps de charge plus rapides. Selon les informations officielles, le Pro peut vivre 21 jours sur une seule charge avec un mode d’autonomie de batterie ultra longue qui vous permet toujours de suivre les données de santé et d’enregistrer les activités.

Huawei a introduit une UX plus interactive avec les appareils portables, un assistant Huawei plus proéminent et une barre rapide pour un accès facile aux applications les plus utilisées. Petal Maps a été spécialement redéveloppé pour que les appareils Watch 4 agissent comme un gadget autonome, à condition que l’opérateur local prenne en charge le portable en tant qu’appareil eSIM. Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons un bilan de santé, un bilan respiratoire et la possibilité de partager des données de santé avec un cercle proche de membres de la famille.









Caractéristiques de la Huawei Watch 4

La Huawei Watch 4 est au prix de 450 € / 400 £ avec son corps en acier inoxydable noir et son bracelet en fluoroélastomère. La Watch 4 Pro avec un bracelet en cuir et un corps en alliage de titane coûte 550 €/500 £, tandis que l’option tout en titane est de 700 €/600 £.

Les wearables seront vendus sur la boutique en ligne de Huawei et chez les détaillants partenaires à travers l’Europe.