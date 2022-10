Les précommandes de Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro commencent en Inde le 6 octobre

Si vous êtes en Inde et que vous souhaitez acheter un smartphone Google haut de gamme, vous êtes sur le point d’avoir de la chance. Après une pause, la société a décidé de proposer à nouveau sa gamme d’appareils haut de gamme dans le sous-continent. Google a déjà confirmé que le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro seront vendus en Inde.

Parfois, les entreprises lancent de nouveaux smartphones en Inde plus tard qu’ailleurs, mais ce ne sera heureusement pas le cas pour les nouveaux Pixels. Aujourd’hui, Google a révélé que les précommandes commenceront pour les deux combinés le 6 octobre en Inde. C’est le jour de leur événement de dévoilement, et c’est aussi le jour où les précommandes commencent partout ailleurs où elles seront proposées.

Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro seront disponibles en Inde via Flipkart, et si vous souhaitez passer votre précommande, vous devez attendre jusqu’à 21h30, heure locale, le 6 octobre. On ne sait toujours pas combien les deux téléphones seront. coût en Inde, bien que leurs prix aux États-Unis et en Europe aient déjà été divulgués.

Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro seront, de l’avis de tous, des mises à jour mineures de leurs prédécesseurs de l’année dernière, incorporant le nouveau chipset Tensor G2 et changeant quelques composants ici et là, rafraîchissant le design (tout en gardant le look “visière” ), et en changeant les couleurs (ainsi que leur style de nommage).