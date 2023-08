Les précommandes d’Asus Zenfone 10 sont mises en ligne aux États-Unis

L’ASUS Zenfone 10 est presque prêt pour vous en tant que petit téléphone Android puissant qui veut être une bonne alternative pour ceux qui cherchent à quitter le monde des appareils massifs. Les précommandes sont ouvertes avec des prix à partir de 699 $.

Pour ceux qui ont raté l’annonce originale en juin, ASUS a annoncé le Zenfone 10 à 699 $ avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pouvez augmenter le stockage à 256 Go et 512 Go ou la RAM à 16 Go si vous voulez dépenser un peu plus.

Dans le département des spécifications, le Zenfone 10 a beaucoup à offrir. Il est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 comme tous les autres téléphones phares. Il a jusqu’à 512 Go de stockage et 16 Go de RAM, comme je l’ai déjà mentionné aussi. Ensuite, vous obtenez un écran AMOLED Full HD de 5,92 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz (Gorilla Glass Victus le recouvrant), une résistance à l’eau et à la poussière IP68, une batterie de 4300 mAh avec une charge filaire de 30 W (et une charge sans fil), une version propre d’Android 13, et une double caméra. La double caméra arrière est composée de caméras principales 50MP et ultra larges 13MP. Vous trouverez un jeu de tir selfie 13MP à l’avant.

La grande vente, évidemment, est que ce téléphone se situe à l’extrémité la plus petite du spectre téléphonique, mais ne manque pas de spécifications. Le prix est plutôt sympa à 699 $.

Si vous vous demandez sur quels opérateurs ce téléphone fonctionnera, eh bien, c’est officiellement T-Mobile et AT&T. ASUS indique sur son site Web qu’il n’est pas pris en charge sur les réseaux CDMA, comme ceux de Verizon, Sprint et US Cellular. Sprint n’existe plus, donc c’est bizarre. Verizon a fermé son réseau CDMA à la fin de l’année dernière et n’est plus vraiment un opérateur CDMA. Il vous suffit de vérifier les bandes 5G pour voir si et où le Zenfone 10 (et tout autre téléphone) fonctionnera.

En termes de délai de précommande, certains modèles sont répertoriés comme étant disponibles avec une expédition en 24 heures (noir, 8 Go-128 Go). D’autres montrent une date d’expédition du 11 septembre. Vous pouvez jouer avec les configurations pour voir le changement de date.

Pré-commande Asus Zenfone 10

