Les précommandes d’Asus Zenfone 10 commencent enfin aux États-Unis avec une paire gratuite de véritables écouteurs sans fil

L’Asus Zenfone 10 a été lancé au début du mois dernier dans la plupart des endroits, mais le trajet a été lent pour atteindre les États-Unis. Heureusement, les précommandes commencent aujourd’hui.

Vous pouvez obtenir votre Zenfone 10 en vert aurore, rouge éclipse, blanc comète, bleu étoilé et noir minuit auprès du Boutique en ligne Asus, Amazoneet Avance mobile. Le prix? De 699,99 $ à 799,99 $.

Si vous achetez un Zenfone 10 à partir de maintenant et jusqu’au 30 septembre, vous recevrez gratuitement une paire d’écouteurs ROG Cetra True Wireless, en noir ou en blanc clair de lune.

Le Zenfone 10 est disponible dans un petit facteur de forme pour cette époque, et il arbore un écran tactile Super AMOLED de 5,92 pouces 1080×2400 144 Hz, le chipset Snapdragon 8 Gen 2, jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0, un appareil photo principal de 50 MP avec cardan OIS, un ultra large de 13 MP, un appareil photo selfie de 32 MP et une batterie de 4 300 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 30 W et de la charge sans fil de 15 W. Il fonctionne sous Android 13.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’Asus Zenfone 10, assurez-vous de ne pas manquer notre examen complet et approfondi.

Source