Les précommandes Apple iPhone 14 sont ouvertes aujourd’hui

Deux jours après leurs annonces, Apple ouvre les précommandes pour la toute nouvelle série d’iPhone 14. Tous les modèles seront en précommande dans la première vague de pays aujourd’hui. Il s’agit notamment de l’Australie, du Canada, de la Chine, de la France, de l’Allemagne, de l’Inde, de l’Italie, du Japon, de Singapour, de l’Espagne, de la Thaïlande, des Émirats arabes unis, du Royaume-Uni, des États-Unis et de plus de 30 autres pays et régions.









La gamme iPhone 14 dans toutes ses couleurs

La boutique en ligne d’Apple ouvrira à 12h00 UTC, soit 5h00 PDT, 8h00 à New York, 13h00 à Londres et 17h30 en Inde. Les expéditions pour l’iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max devraient commencer dans une semaine à partir de maintenant le 16 septembre tandis que le 14 Plus devrait se joindre au 7 octobre.

Voici les prix de base des quatre iPhone 14 sur plusieurs marchés clés.

iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max

NOUS 800 USD 899 USD 1 000 USD 1 100 USD

Canada 1 100 CAD 1 250 CAD 1 400 CAD 1 550 CAD

ROYAUME-UNI 850 GBP 949 GBP 1 100 GBP 1 200 GBP

Irlande 1 030 euros 1 180 euros 1 340 euros 1 490 euros

Australie 1 400 AUD 1 580 AUD 1 750 AUD 1 900 AUD

Allemagne 1 000 euros 1 149 euros 1 300 euros 1 450 euros

France 1 020 euros 1 170 euros 1 330 euros 1 480 euros

Italie 1 030 euros 1 180 euros 1 340 euros 1 490 euros

Pologne 5 200 PLN 5 900 PLN 6 500 PLN 7 200 PLN

Inde 80 000 INR 90 000 INR 130 000 INR 140 000 INR

Malaisie 4 200 MYR 4 700 MYR 5 300 MYR 5 800 MYR

Thaïlande 33 000 bahts 38 000 bahts 42 000 bahts 45 000 bahts

Chine 6 000 CNY 7 000 CNY 8 000 CNY 9 000 CNY

Japon 119 800 JPY 134 800 JPY 149 800 JPY 164 800 JPY





Les acheteurs de la deuxième vague de pays qui comprend la Malaisie, la Turquie et 20 autres pays et régions devront attendre le 23 septembre pour passer leurs précommandes tandis que les expéditions devraient arriver une semaine plus tard le 30 septembre.