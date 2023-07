Les précipitations récentes ont donné aux récoltes une « bonne apparence » – Shaw Local

Le rapport sur les récoltes et les précipitations d’été, qui présente l’état des cultures et les mises à jour des précipitations des agriculteurs du comté de La Salle, est publié régulièrement pendant la saison de croissance.

C’est le sixième rapport de l’été.

Le rapport suivant couvre la période du 26 juin au 2 juillet et est fourni avec l’aide du bureau agricole du comté de La Salle.

David Salle, Serena: Nous avons raté de grosses pluies la semaine dernière, mais nous avons fini par recevoir 0,6 pouce au total pour la semaine à cause de quelques tempêtes qui se sont succédées. Le maïs le plus précoce mesure 6 à 7 pieds de haut et sera épilé la semaine prochaine. Le soja a bien réagi à la pluie que nous avons reçue et viendra presque ombrager des rangs de 30 pouces dans une autre semaine. La récolte de blé est encore dans au moins une semaine dans cette région. Les activités de la semaine comprenaient le fauchage des fossés et la préparation de l’équipement pour l’automne. Le rapport de l’USDA sur la superficie a montré un supplément inattendu de 4 millions d’acres de maïs à planter, ce qui a choqué le marché du maïs. Le soja a cependant bondi sur des stocks estimés plus petits. J’espère que tout le monde pourra assister à la foire des 4-H et des juniors du comté de La Salle du 13 au 16 juin. Bonne semaine en toute sécurité !

Ken Beck, Mendota: Il y avait une très belle pluie ici dans la partie nord-ouest du comté variant d’un pouce à 2 pouces de pluie. La pluie a vraiment bouleversé les conditions de récolte. Les conditions de culture s’annoncent bonnes en ce moment. Nous attendons le traitement fongicide sur le soja puis l’insecticide puis la pollinisation. J’ai reçu 1,5 pouces de pluie pour la semaine.

David Myer, Marseille: J’ai reçu le plus grand événement de pluie en près de 7 semaines totalisant 1,1 pouce, auquel les cultures ont répondu, et le maïs a semblé mieux pendant quelques jours. L’USDA a rapporté la semaine dernière que les agriculteurs américains avaient ensemencé un nombre record d’acres, ce qui a entraîné une chute des prix du maïs, tant pour l’ancienne récolte que pour la nouvelle. La vraie question est que nous avons soi-disant plus d’acres, mais quels seront les rendements, car les rendements de la ligne de tendance ne semblent vraiment pas très prometteurs, même après une belle pluie. La récolte de blé est très proche, mais maintenant l’humidité quotidienne élevée l’est également, ce qui ralentit le séchage du blé et les prévisions de pluie tous les trois jours ne permettent pas beaucoup de fenêtre de récolte pour la coupe et la mise en balles du foin. Nous avons encore besoin de pluie chaque semaine maintenant pour les prochaines semaines car nous vivons à la limite et la pollinisation du maïs est sur le point de commencer avec les premières dates de plantation cette année. La foire 4-H du comté de La Salle se déroule du 13 au 16 juillet. Sortez et profitez des événements en soirée et découvrez les projets pour enfants qu’ils ont apportés en ville.

Bill Gray, Tonica/Lostant : La semaine dernière, j’ai reçu 0,9 pouces de pluie dont j’avais bien besoin. Les champs de maïs ont très bien poussé même s’il n’a pas beaucoup plu ces dernières semaines. La plupart des champs étaient au coude à coude le 4 juillet. Jusqu’à présent, la pression des insectes dans le maïs a été minime. La plupart des champs de soja ont été pulvérisés contre les mauvaises herbes et ont l’air plutôt bien. Les scarabées japonais se nourrissent de certaines plantes à côté des zones herbeuses et doivent être surveillés de près car ils peuvent avoir besoin d’être contrôlés. Du foin a été coupé pour la deuxième fois, mais sans beaucoup de pluie ces dernières semaines, cela a semblé assez court. Il semble que le blé sera bientôt récolté dans ma région. Voir une certaine croissance des bois sur certains des cerfs de Virginie locaux et profiter toujours des photos de caméras de piste de biches avec des faons. Nous effectuons l’entretien et le nettoyage du matériel de plantation pour le ranger lorsque nous n’arrosons pas les jardins ou les arbres fruitiers. Bonne semaine et soyez prudents.

Ken Bernard, Grand Ridge : Eh bien, quel changement de temps, difficile de croire que je signale une telle quantité de pluie. 2,5 pouces pour la semaine. Tombé principalement du samedi soir au dimanche en milieu de matinée, les 1er et 2 juillet. Nous étions très reconnaissants de ne pas avoir reçu de mauvais vent ou de grêle lors de cet événement pluvieux. Le maïs planté tôt devrait commencer à pousser cette semaine, et le soja a une apparence complètement différente avec la pluie. Le blé est très proche d’être récolté dans la région, certains l’ont déjà combiné. Nous avons été bénis ici avec cette pluie. Les tondeuses à gazon devront à nouveau sortir des garages car l’herbe a déjà reverdi. Pas grand chose à dire ici, bonne semaine.

Geoffrey Janssen, Rutland : Quelle différence une semaine fait, l’herbe de ma cour recommence à reverdir. J’ai reçu 2,9 pouces de pluie depuis le dernier rapport. Le maïs doux a commencé à fleurir la semaine dernière. Le maïs et le soja ont bien réagi aux précipitations récentes, les conditions météorologiques générales se sont améliorées. Le manque de fumée du Canada a également contribué au développement des cultures, car plus de lumière solaire est disponible pour les plantes.

Précipitations (en pouces):

David Salle 0.6

Ken Beck 1.5

David Myer 1.1

Bill Gris 0.9

Ken Bernard 2.5

Geoffrey Janssen 2.9