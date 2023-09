Les précipitations les plus abondantes à Hong Kong depuis 140 ans entraînent des glissements de terrain avec des « rochers de la taille d’un bus » | Nouvelles du monde

Dans la partie orientale de l’île de Hong Kong, il y a une petite communauté qui vit sous une falaise abrupte.

Ils ont tous des âges et des professions différents, et ils ont tous vécu ici pendant des périodes de temps différentes, mais ils disent tous qu’ils n’ont jamais rien vu de tel.

Il y a deux nuits, quand la pluie tombait plus fort et plus vitePlus que jamais depuis le début des enregistrements en 1884, ils ont été réveillés la nuit par le bruit de grondements et d’accidents terrifiants alors que des rochers de la taille d’un bus glissaient sur la colline en face d’eux.

La route qui entoure leur complexe est désormais totalement impraticable, le petit parc et les terrains de basket entre celui-ci et leurs maisons ressemblent désormais à des rocailles et à des amas de débris. C’est vraiment dommage que leurs bâtiments ne soient pas à quelques mètres plus près des falaises.

Le glissement de terrain a détruit les canalisations, si bien que désormais la plupart des bâtiments n’ont plus d’eau courante. D’immenses réservoirs temporaires ont été installés dans lesquels les résidents âgés viennent faire le plein avec leurs seaux et leurs bouteilles.

C’est ici que nous rencontrons M. Sin qui nous a accompagnés à son appartement. Sa fenêtre n’est qu’à quelques mètres de l’endroit où certaines pierres sont tombées, son lit juste en dessous de cette fenêtre. Il décrit comment il s’est réveillé en entendant les vitres trembler.

« C’était très effrayant », dit-il.

Mais il s’inquiète aussi de ce qui pourrait arriver ensuite. Il y a d’énormes rochers toujours en équilibre précaire sur la falaise, et même si la pluie a diminué en intensité, elle continue de tomber. De nombreux habitants s’inquiètent du fait que la sécurité n’est toujours pas assurée ici.

On a le sentiment que le capital financier asiatique respire aujourd’hui et évalue les dégâts.

Dans certains quartiers de la ville, la situation est pire que dans d’autres.

Le long des routes situées dans les régions les plus vallonnées, vous pouvez voir les endroits où l’eau s’est écrasée et les restes de voitures qui ont clairement été écrasées par des chutes de débris. Un gouffre s’est ouvert là où la moitié de la route venait de s’effondrer, engloutissant au moins une voiture.

Ensuite, il y a les entreprises qui calculent le coût. Les rues ont vu des vagues d’eau monter à la taille – les grilles et les marches dont beaucoup doivent se protéger n’étaient tout simplement pas suffisantes.

Le centre commercial Temple Mall, dans le quartier populaire de Kowloon, a été particulièrement touché. Le inondations entièrement submergé le rez-de-chaussée inférieur et les lignes de boue montrant où l’eau est montée sont bien au-dessus de la hauteur de la tête.

Près de 48 heures après le début des pluies, des dizaines d’ouvriers continuent de balayer l’eau épaisse et boueuse. Plusieurs employés des différents magasins concernés étaient venus constater les dégâts.

« Nous pensons que c’est une perte totale », nous a dit l’un d’eux, littéralement tous les articles qui se trouvaient dans le magasin ont probablement été détruits.

Compte tenu de l’intensité et du caractère historique de la pluie, il est remarquable de constater avec quelle rapidité l’eau elle-même s’est retirée : les rues où les vagues atteignaient la hauteur de la poitrine sont presque claires.

C’est un témoignage de Hong Kong excellentes infrastructures et drainage; c’est une ville bien habituée aux tempêtes et conçue pour y faire face.

Une femme emportée par les inondations



Mais cette pluie a laissé plus de dégâts que la plupart des autres, sans parler de deux morts et de plus de 100 personnes qui ont dû être hospitalisées.

Beaucoup estiment qu’ils n’ont tout simplement pas été prévenus du déluge.

Et l’on prend aussi conscience de combien tout cela semble être plus régulier. Il y a eu deux typhons ici cette semaine, et la Chine continentale a subi un été de inondations inhabituellement graves qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes.

Ce qui s’est passé ici ces derniers jours montre à quel point même des endroits parmi les mieux préparés au monde aux intempéries extrêmes peuvent être durement touchés et à une vitesse inattendue, et les coûts continuent d’augmenter.