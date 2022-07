Les précipitations de dimanche ne devraient pas aider les équipages à combattre l’incendie de Nohomin Creek – Kelowna Capital News

Des températures plus fraîches et une humidité supplémentaire pendant la nuit se sont avérées bénéfiques pour lutter contre l’incendie de forêt de Nohomin Creek au nord-ouest de Lytton, avec un comportement du feu atténué.

Les températures du dimanche devraient être au milieu des années 20 avec des traces de précipitations prévues, mais on ne s’attend pas à ce qu’elles aient beaucoup d’impact sur le feu de 1 500 hectares.

Sur le flanc sud, les travaux se poursuivent sur un système de distribution d’eau et les pompiers tentent de sécuriser une partie du bord de l’incendie adjacent au ruisseau Stryen.

Du côté nord, les équipages continuent l’attaque directe dans les montagnes et continuent de rechercher une ligne de secours pour la construction sans carburant de deux drainages.

Les hélicoptères restent sur le site pour fournir un soutien au godet et des vues aériennes si la visibilité au sol est faible.

L’incendie n’affecte actuellement aucune autoroute de la région.

Les ordres d’évacuation et les alertes restent en place.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

bc wildfiresLyttonWildfire season