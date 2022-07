Les précipitations de dimanche ne devraient pas aider les équipages à combattre l’incendie de Nohomin Creek – Kelowna Capital News

Des températures plus fraîches et une humidité supplémentaire dans la nuit de samedi se sont avérées bénéfiques pour lutter contre l’incendie de forêt de Nohomin Creek au nord-ouest de Lytton.

Le feu de forêt n’a cessé de croître depuis qu’il a éclaté jeudi 14 juillet, mais le BC Wildfire Service affirme qu’entre samedi soir et dimanche matin, les équipes ont réussi à le maintenir sur une superficie d’environ 1 500 hectares.

La météo de dimanche appelle des sommets au milieu des années 20 et des traces de précipitations, mais la faible quantité de pluie n’aura probablement pas beaucoup d’impact sur l’incendie.

Sur son flanc sud, les travaux se poursuivent sur un système de distribution d’eau et les pompiers tentent de sécuriser une partie du bord de l’incendie adjacent au ruisseau Stryen.

Du côté nord, les équipages poursuivent une attaque directe dans les montagnes tout en recherchant une ligne de secours pour la construction sans carburant de deux drainages.

Les hélicoptères restent sur le site pour fournir un soutien au godet et des vues aériennes si la visibilité au sol est faible.

Depuis qu’il s’est déclaré, l’incendie a fait au moins six victimes et les autorités estiment que 10 propriétés pourraient être touchées.

Il n’affecte actuellement aucune autoroute de la région. Les ordres d’évacuation et les alertes restent en place.

