Les précipitations aident à contenir la croissance des incendies de forêt du lac Lower East Adams dans le Shuswap

Il y a eu peu de changement dans l’état de l’incendie de forêt du lac Lower East Adams.

Le mercredi 9 août après-midi, le BC Wildfire Service (BCWS) a signalé que les conditions de l’incendie de Shuswap n’avaient pas changé de manière significative au cours des dernières 48 heures.

Cependant, le BCWS a fourni une mise à jour sur la taille de l’incendie, qui est passée de 4 823 hectares à 6 505 hectares. La dernière estimation de la taille a été effectuée avant l’expansion de l’incendie mercredi après-midi, le 2 août.

Partageant les informations fournies par le BCWS, le district régional de Columbia Shuswap (CSRD) a déclaré dans une mise à jour sur les incendies du 9 août que les précipitations et les températures plus fraîches dans la région avaient contribué à réduire le comportement des incendies. Cependant, ce n’était pas suffisant pour avoir un impact significatif sur les conditions du combustible dans les couches profondes et sèches. Le CSRD a noté que « les incendies brûlent également dans les systèmes racinaires des arbres souterrains ».

Le CSRD a déclaré que l’équipement lourd continue la construction de gardes sur le flanc sud de l’incendie, afin de réduire le mouvement du feu vers les communautés de North Shuswap.

« Une équipe de l’unité BC Wildfire se prépare à effectuer des allumages planifiés sur le flanc sud en suivant la ligne d’équipement », a déclaré le CSRD, ajoutant que le BCWS et BC Hydro continuent de travailler sur des plans pour rétablir le courant dans les zones évacuées.

Tous les ordres d’évacuation et alertes émis pour les incendies de forêt du lac Lower East Adams et du ruisseau East Bush restent en place et sont évalués quotidiennement.

Le centre d’accueil des services de soutien d’urgence du CSRD est actuellement ouvert de 9 h à 16 h au bureau du CSRD au 555, promenade Harbourfront NE à Salmon Arm.

BC Wildfires 2023Breaking NewsColumbia Shuswap Regional DistrictShuswap